Herkel Toomi Süüria reisist: Eesti poliitik ei peaks kaasa aitama Kremli poliitika legitimeerimisele Süürias

Vabaerakonna esimees Andres Herkel oli kriitiline Euroopa Parlamendi saadik Yana Toomi Süüria reisi suhtes. Selgus, et Toomi visiit sattus samale ajale Venemaa föderatsiooninõukogu väliskomitee esimees Konstantin Kossatšovi visiidiga. Kossatšov koos Toomi ja kahe teise Euroopa Parlamendi saadikuga kohtusid ka Süüria president Bashar al-Assadiga.

"Eesti poliitik ei peaks kaasa aitama Kremli poliitika legitimeerimisele Süürias. Paraku Yana Toom on seda Kossatšovi visiidil osalemisega teinud," kommenteeris Toom.

"Esiteks peaksid tema tegevusele selge hinnangu andma peaminister Ratas ja tema koalitsioonipartnerid. Siin ei saa piirduda üldsõnalise väitega, et ta ei esindanud Eesti välispoliitikat. Ta esindab peaministri erakonda ja see peaks olema tõele näkku vaatamise koht Keskerakonna esimehele. Jüri Ratasel pole võimalik korraga esindada nii Eesti välispoliitika järjepidevust kui ka Yana Toomi ja Oudekki Loone arusaamist maailmast. See on pikemas vaates võimatu missioon ja ma ootan peaministrilt selget hinnangut Yana Toomi tegevusele," lisas Herkel.

"Samuti peaksid Euroopa liberaalid vastama küsimusele, kas Keskerakond ja Yana Toom on nende esindajad. Minimaalne, mida Eesti peaminister ja Euroopa liberaalid praegu ütlema peaksid on see, et see asi läks nüüd valesti ja Toomi-Kossatšovi-Assadi maailmapilt neile ei sobi - ei selle juhtumi puhul ega edaspidi," nentis Herkel.