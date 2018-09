Herkel: tööandjate manifest pole populismist vaba, vaid meenutab poliitlubadusi

Tõsi, kui Reformierakond ei ütle, kust tuleb 200 miljonit eurot, et tagada 500-euro pealt kõigile ühtne tulumaksuvabastus, siis tööandjad on veel ebamäärasemad, jättes ütlemata, kui suur võiks ühtne tulumaksuvabastus olla. Loomulikult leian ma sellega seoses veel kord võimaluse viidata Vabaerakonna programmile: Eesti Vabaerakonna programm 2018.

Arvan niisiis, et maksuküsimuses kuluks konkreetsus rohkem ära, kui selles osas, et kui palju täpselt tuleb kümne aasta jooksul igal aastal eraldi avaliku sektori töötajaid vähendada. Aga avaliku sektori kärpekava on vajalik! Eriti tuleb mu meelest rõhutada vajadust alustada just keskvalitsuse tasandilt: minister-praktikantidest, nende nõunikest ja suurest enesekiituseaparaadist, mille üks viimase aja eredamaid näiteid on haldusreformi läbiviimist ülistav kallis koguteos.

Aga keskendugem lõpetuseks sellele, mis on manifestis hästi paigas ja millele tahaks igal juhul kaasa elada:

- maksu- ja õiguskeskkond peab olema lihtne, selge, usaldusväärne;

- indiviidi vabadust tuleb austada, riigi ülesanne on see vabadus kindlustada, sekkudes ettevõtlusse nii vähe kui võimalik;

- asjaajamine olgu kiire, sisuline ja bürokraatiavaba;

- seadusloome ja eeskirjade mahu vähendamine;

- hariduse, samuti teadus- ja arendustegevuse eelisarendamine.

Esile saaks tõsta veel palju-palju muud, tegemist on üldjoontes sümpaatse ja mõistliku tekstiga. Siiski kõlab koomiliselt Toomas Tamsare poolt aina korratav „Kartaago tuleb hävitada“ ehk protest sisserände piirarvu vastu. Seda enam, et ka siin on manifesti koostajad läinud lihtsustamise teed – vaikitakse sellest, et teadlased, IT-sektorisse ja iduettevõtetesse tööle asuvad spetsialistid, samuti investorid jäävad juba praegu sellest piirarvust välja.