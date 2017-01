Herkel: nullvariant pole nullvariant ja astmeline tulumaks pole astmeline

Vabaerakonna esimees Andres Herkel kritiseeris teravalt Jüri Ratase väidet, et ettepanek anda hallipassimeestele kodakondsus ilma keeleeksamita pole kodakondsuse nullvariant.

George Orwelli teosest „1984“ sai tuntuks mõiste newspeak kui uue poliitika konventsionaalne häma, mida asjasse pühendunud omavahel ning ka rahvale puru silma ajamiseks kasutavad. Selline newspeak kodunes poliitilises retoorikas ka siinmail ning pole ammu enam uus.

Meie kaasaegse newspeak’i Reformierakonna-aegsesse kullafondi kuuluvad kindlasti sellised sõnad ja väljendid nagu „peenhäälestus“, „vasakpööre“, „viie rikkama hulka“ jne. Aeg-ajalt paistab mulle, et kõik suuremad parteid arendavad välja oma newspeaki ja inimese moodi ei kõnele enam keegi.

Üldiselt peegeldavad keelelised muutused põhjapanevaid muutusi tegelikkuses. Kui Edgar Savisaar lahkus Keskerakonna juhi kohalt ja Reformierakond lahkus valitsusest, tekkis korraks lootus, et mõlemad suurerakonnad muutuvad ning Eesti poliitika tervikuna muutub sirgemaks ja selgemaks.

Kui Reformierakonnal on opositsioonis eneseotsingutega ehk pisut enam aega, siis uue valitsuse astumine vana valitsuse jälgedesse hakkab kiirelt ja teravalt silma. Mõnda asja tehakse teistmoodi – eriti suurelt harrastatakse keelu- ja kontrollipoliitikat –, kuid retooriline newspeak on kohati veel karikatuursem kui eelmise valitsuse ajal.

Kohe alguses, kui nn kobarseaduse ühe elemendina tehti astmeline tulumaks, siis nimetati seda IRL-i newspeakis „regresseeruvaks tulumaksuvabastuseks“. Kõrvaltvaatajal on terminoloogilisest abrakadabrast raske aru saada, kuid sisuliselt tähendas see seda, et teatud sissetulekust alates hakkab tulumaksuvaba miinimum vähenema. Kui pärast maksude maha arvamist kätte jäävat raha vaadata, on see kahtlemata astmeline tulumaks, ainult arvutuse alus on pisut tavapäratu. Kogu see jaburus leiutati selleks, et IRL saaks kinnitada, et nemad pole astmelist tulumaksu teinud. Ehkki tegelikult ju on!

Sel nädalal astus samasse vakku peaminister Jüri Ratas teatades, et kodakondsuse nullvariant pole nullvariant, sest võimalikelt kodakondsuse saajailt, kes pole 25 aasta jooksul ise suutnud või tahtnud kodakondsusnõudeid täita, nõutakse nüüd vaid ühte – lojaalsust. Ehk kõik mõistavad Ratase pakutut kodakondsuse nullvariandina, ainult ta ise raiub kui rauda, et see ei ole nullvariant.

Terve mõistus ütleb, et kui keegi käib nagu part, prääksub nagu part ja näeb välja nagu part, siis ta ongi part. Orwelli kirjeldatud newspeak õpetab seevastu, et Sõda on Rahu, Vale on Tõde ja Vihkamine on Armastus. Kommentaarid, seltsimehed valitsuserakondlased, on liigsed. Kõiki veidrusi, mida te teete, on klassikud ammu enne teid briljantselt kirjeldanud.