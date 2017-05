Herkel Korbi avaldusest: minister, kes ei toeta Eesti kuulumist NATO-sse, ei saa kuuluda valitsusse

Riigihalduse minister ei saa panna kahtluse alla meie kaitsepoliitilisi suundumusi. Minister Mihhail Korb on seda Haapsalus valijatega kohtumisel teinud, mis kinnitab tema ebapädevust ja valitsusse sobimatust, teatas Vabaerakond.

Vabaerakond on seni teravalt kritiseerinud riigihalduse ministrit Mihhail Korbi, lähtudes sellest, et ta on olnud jäik 5000 elaniku nõudes, pole arvestanud kohanimenõukogu soovitustega ning on välja pakkunud lahendusi, mis peavad silmas Keskerakonna huve kohalikel valimistel.

Meile on jäänud mulje, et Korb on saadetud haldusreformi tööle kui tankist, kes süüdimatult lihtsalt ei tunne Eesti ajalugu ja geograafiat, ei tea ega oska haldusreformi läbi viies arvestada kunagisi kihelkonnapiire.

Täna meediasse jõudnud avaldus kinnitab, aga et tegemist ei ole mitte lihtsalt ebapädeva ministriga, vaid Vabariigi Valitsuse liikmega, kelle avaldused panevad kahtluse alla kogu Eesti riigikaitse ja julgeolekupoliitika alused. Korbi ütles Haapsalus valijatele, et „mina pole NATO liikmelisuse poolt“ ning seadis kahtluse alla riigikaitseliste kulutuste otstarbekuse. Selliste seisukohtadega inimene ei peaks kuuluma valitsusse.

Vabaerakond on riigihalduse ministrile muuhulgas esitanud arupärimise, kus küsitakse elanikkonnakaitse valdkonna kohta seoses haldusreformiga. Meie mure on see, et see valdkond on jäänud haldusreformi puhul täielikult kahe silma vahele. Kavatseme esitada praegu menetluses olevale kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele muudatusettepaneku, mille sisuks on omavalitsuse kriisireguleerimisega seotud ülesanded, sealhulgas olukorras, kus on vajalik kõrgendatud kaitsevalmidus.

Meile teadaolevalt on minister Korb kõik sellised ettepanekud seni tagasi lükanud. Haapsalu avaldus selgitab meile sellise suhtumise tagamaid. Ministrile ei lähe Eesti riigikaitse vajadused lihtsalt korda ning tema suhtumine Atlandi-ülesesse koostöösse on negatiivne. Minister Korb peab tagasi astuma.