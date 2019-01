Herkel ettepanekust Keskerakonnaga liituda: see oleks sama vale kui komparteis olla

"Mõlema puhul on märksõnadeks karjerism, venestamine ja korruptsioon. Ja sellest ei pesta end päriselt puhtaks ka "parteid seestpoolt puhastades", isegi kui selline soov on siiras," lisas ta.

Nimelt naljatas peaminister Jüri Ratas eile riigikogu infotunnis keelatud annetuste menetlemise kohta käivale küsimusele vastates, et Herkel on Keskerakonna heale käekäigule päris palju kaasa aidanud ning lisas, et viimane on "väga sageli siin Keskerakonna teemat tõstatanud ja ma ei olegi lõpuni aru saanud, kas ta tahab tulla siis erakonda või ei taha."

Herkel ütles seepeale Delfile, et peaministri kommentaar oli täiesti kohatu ning lisas, et see ei ole esmakordne.

"Selle asemel, et vastata sisuliselt küsimustele, mis puudutavad näiteks PBK-d, Keskerakonna korruptsiooni ja rahastamist, keerutab peaminister maast ja ilmast. Kunagi tegi ta mulle tõesti infotunnis küsimusele vastates ettepaneku Keskerakonnaga liituda, mille ma sealsamas tagasi lükkasin. Võib-olla oli see hetkeks vaimukas, kuid selle kordamine on kõike muud kui vaimukas," rääkis ta.

Herkeli sõnul ei ole selline küsimustele vastamise strateegia kohane ka seetõttu, et Keskerakonna rahastamine ja korruptsioon ei ole eraasi ja kuulub seetõttu avalikule kritiseerimisele.

"Mina ei ole seejuures kunagi püüdnud naeruvääristada Jüri Ratast isiklikult. Kui ta nüüd püüab avalikkust eksitada valevihjega, nagu oleksin koputanud Keskerakonna uksele, siis sellele pean tõesti teravalt vastama," sõnas Herkel.