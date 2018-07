Henrik Hololei: praegu on käes lumpenpoliitika kõrgaeg

Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei ütles intervjuus ERR-ile, et praegu on käes lumpenpoliitika kõrgaeg, mil poliitikas öeldakse võimalikult jõuliselt ja võimalikult halvasti.

"Kui vaatame tänaste poliitikute väljaütlemisi võrrelduna 10 aasta tagusega, siis on need palju reljeefsemad, teravamad, solvavamad. Olen sellele fenomenile andnud nime "lumpenpoliitika"," ütles Hololei. "Täna elame läbi lumpenpoliitika kõrgaega, kus see, kes karjub kõige kõvemini ja ütleb kõige halvemini, saabki kõige populaarsemaks," nentis ta.

Lumpenpoliitika parim näide on Hololei sõnul Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Mart Helme avaldus, et "kui mustanahalistele vastu pead koputada, siis see on õõnespuit".

"Selle "vastu pead koputamise" puhul on täiesti absurdne, et niisugusele väljaütlemisele ei järgne teiste poliitikute poolt ühest, selget enda seisukohta ning et meedia ei anna hinnangut, vaid pigem refereerib kui fakti," sõnas Hololei. "See kinnitab ja kinnistab lumpenpoliitikat," lisas ta.