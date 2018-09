Henn Põlluaas: sotsid kavatsevad hakata eesti lapsi sundvenestama

„Peale selle, et Ossinovski taunis kõigi lasteaedade ja koolide muutmist

eestikeelseks, oli paljastav tema seisukoht, mille järgi „Eesti

hariduspoliitiline lõppeesmärk peaks olema üks Eesti kool, kus eesti- ja

venekeelsed lapsed õpivad koos, suure tähega – Eesti kool“. Nagu me

teame, tähendab väikese algustähega „eesti kool“ eestikeelset ja

eestimeelset kooli. Suure algustähega „Eesti kool“ tähistab vaid kooli

geograafilist paiknemist Eestis. Sotsid toetavad ühendatud koolidesse nn

kahekeelse keelekümbluse sisseviimist. See tähendab, et pool ajast

õpitakse eest keeles, pool ajast vene keeles. Arvestades, et näiteks

Ida-Virumaa 180-st õpetajast 140 ei ole võimelised eesti keeles tunde

andma, tähendab see eesti laste jaoks kohati kogu õpetuse vene keelseks

muutmist,“ ütles Põlluaas.

Põlluaasa sõnul ei paistnud sellist venestamisohtu isegi

okupatsiooniajal. „Siis said eesti lapsed said koolis ikka emakeeles

hakkama. Nüüd kakskümmend seitse aastat pärast taasiseseisvumist on

riigikogus erakond, kes on võtnud enda eesmärgiks haridussüsteemi ja

eestlaste sundvenestamise.“

Mis Ossinovski rääkis, saab lugeda riigikogu stenogrammist.

Lisame ka sotsiaaldemokraadist riigikogulase Toomas Jürgensteini vastulause: