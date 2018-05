Henn Põlluaas: arengukoostööle LAV-iga peaks koostööle eelnema valgete diskrimineerimise lõpetamine

Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluv riigikogu väliskomisjoni liige Henn Põlluaas taunis riigikogu

otsust kiita heaks arenguabi, kaubanduse ja koostöö leping Lõuna-Aafrika Vabariigiga (LAV). Tema sõnul peaks koostööle eelnema valgete diskrimineerimise lõpetamine.

Põlluaas osutas, et LAV-i parlament otsustas hiljuti

konfiskeerida ilma igasuguse hüvitusteta valgetele põllumeestele kuuluva

maa.

„Riigi valge elanikkond on hirmul, et tagajärjeks on samasugune jõhker

ja vägivaldne maade ülevõtmine, nagu toimus naabermaal Zimbabwes, kus

suur osa maadest kuulub nüüd president Robert Mugabe lähedasele

ringkonnale,“ märkis Põlluaas.

Põlluaas osutab, et viimaste aastate jooksul on mõrvatud tuhandeid

afrikaanidest farmereid, lisaks massilised peksmised, vägistamised ja

röövimised.

„Genocide Watch, mille peakorter asub Washingtonis, tõdes juba 2003.

aastal, et rünnakute taga on rassiviha ja et see võib muutuda

genotsiidiks, kui valitsus vahele ei astu. Valitsus näib aga hoopiski

sellele õhutavat,“ kõneles Põlluaas.

Põlluaasa sõnul peaks igasugusele abi osutamisele ja koostööle eelnema

valgete diskrimineerimise lõpetamine, nende võrdne kohtlemine, normaalse

olukorra taastamine ja maaomandi tagastamine omanikele või äärmisel

juhul selle täielik kompenseerimine.