Hendrik Agur loodab, et GAG-i õpilasi noortejõukudes pole: kui tuvastan, et sinna kuulusid, saab esimene käik kooli tulles olema minu kabinetti

Delfi avaldab pöördumise muutmata kujul:

Agur: kurjusele ja vägivallale ei ole kohta - ei koolis, ühiskonnas ega linnatänavatel

Pöördumine noortekampade liikmete poole. Kui sina, koolinoor, kes sa oled osalenud Tallinna linnas viimasel ajal noortekampade kaklustes ja provotseerivatel kogunemistel, peaksid õppima Gustav Adolfi Gümnaasiumis, mõistan su teguviisi resoluutselt hukka ning võtan sinu suhtes edaspidi isikliku hoole ja vastutuse, millega võivad kaasneda vajalikud ennetustegevuse ja kasvatuslikud meetmed, aga ka piirangud. Kuritegevusele ei ole ühtegi õigustust. Kui ma peaksin tuvastama, et olid üks kuritegelikes kampades osalejatest, arvesta ette sellega, et esimene käik kooli tulles saab olema minu kabinetti vestlusele ja edasine õppimine meie koolis minu isiklikul käendusel, suunamisel ja rangel järlevalvel. Kurjusele ja vägivallale ei ole kohta - ei koolis, ühiskonnas ega linnatänavatel. See peab muutuma kohe! Ma muidugi veelkord usun ja loodan, et meie koolis ei ole ühtegi kamba liiget. Aga see on nüüd öeldud ja ma vastutan oma sõnade eest ning tegutsen vajadusel resoluutselt.

Ühtlasi vabandan kõikide tublide õpilaste ees, keda selle sõnumi tonaalsus häiris. Ka mul oli seda pöördumist äärmiselt ebameeldiv teha, aga ma pidin selle välja ütlema.



Nautige kõik viimast vaheajanädalat ja kohtumiseni 3. septembril!

Oleme õpetajatega valmis ja elevil juba teie kõigiga kohtumiseks.



Heade soovidega



Hendrik Agur

Gustav Adiolfi Gümnaasiumi direktor