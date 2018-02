Hendrik Agur estraadikontserdist: mind on isegi ähvardatud. See teeb kurvaks ja paneb sügavalt mõtlema, kas ühiskond on haige?

GAGi direktor Hendrik Agur imestab, et nõukogude estraadi esitamine nii palju tulist vastukaja saab. "Iga teema keeratakse ülivalulikuks ja üle vindi," arutleb ta.

Vikerraadio hommikuprogrammis uuris saatejuht Taavi Libe Aguri käest, kuidas ta nii rumal oli, et ei mõelnud, et juubeliaastal sellist kontserti teha on tuleohtlik.

Agur küsis vastu, kas meil on ühiskonnas liiga hea elada, et kõik keeratakse üle vindi: mitte ainult tema kontsert, vaid ka hümni tõlgendamine ning justiitsminister Urmas Reinsalu sõnavõtud.

"Igaühel on õigus oma arvamusele, nii ka minul. Selg sirgu, kand maha, olla kindlameelne ja julge," arutles ta. "Igale asjale kleepida hinnang külge - antud juhul ülekohtune," leidis ta.

Agur tunnistas, et teda on viimastel päevadel ähvardatud. "Teeb kurvaks ja paneb mõtlema, et inimeste kurjusel pole piire," nentis ta. "Paneb sügavalt mõtlema, üldistavalt öeldes, kas ühiskond on haige? Või on see mõõnaperiood. Inimesed külvavad kurjust ja sukelduvad ise sellesse." Agur tõi välja, et teemat kritiseerivad praegu usinalt poliitikud ja see olla ilmselt osa valimisvõitlusest. "Inimesed, kelle kohta ei tea, et nad oleks oma kätega midagi ära teinud peale sõnade ja vehkimise, nüüd on kõvasti platsis."

Agur lisas, et tagasisidest siiski tehakse omad järeldused. Kokku toimub kaks kontserti, esimene neist oli planeeritud 10. märtsile, mis ühtlasi märtsipommitamise aastapäev. Aguri sõnutsi pandi kuupäev paika aasta eest ja sel kuupäeval juhtus kontserdisaalis olema vaba aeg. Agur ei viinud kokku, et see pommitamise aastapäev. Agur märkis, et nüüd räägitakse esinejatega läbi, ehk on võimalik kontsert teha muul kuupäeval.

Vastakat tagasisidet on pälvinud ka tõik, et kontserdikuulutustel on kasutatud punasümboolikat. Agur rõhutas, et see oli huumorivõtmes, aga nüüd otsustati, et ka sellega tõmmatakse tagasi.

Üles astuvad GAGi noored, ent Agur lisas, et laval näeb ka kahte Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi õppurit. Võimalik, et liitub veel ühe kooli õpilane.

Näiteks IRLi peasekretär Priit Sibul märkis eile, et IRLi liikmetel on võimatu taolist estraadikontserti tolereerida. "Okupatsioonirežiimi ilustav kontsert ei saa omada kohta vabariigi juubeliaasta tähistamises," selgitas ta. "Veel uskumatum on kuupäeva valik – 10. märts. 10. märtsil 1944 oli Tallinn varemetes ja ning rusu alt kaevati välja öise pommitamise ohvreid. Kontserdi toimumiskohas olid pommitamise kahjud suurimad, sellest asumist hävis valdav osa. Nõnda mõjub provokatiivse ürituse kuupäevavalik hauarüvetamisena."