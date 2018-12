Helve Särgava: tuleb luua korteriühistute vaidlusi lahendav komisjon

Särgava hinnangul on hädavajalik, et riik looks sarnaselt töövaidluskomisjoni ja üürikomisjoniga ka korteriühistute komisjoni.

“Taoline komisjon aitaks vähendada kohtute ülekoormust, vähendaks vaidlustele kuluvat aega ning hoiaks kokku raha. On oluline, et selle komisjoni looks just riik. Ei piisa sellest, et komisjoni nime all pakuks konsultatsioone üks või teine omavalitsus. Siin on vaja seaduse jõudu,” selgitas ta.

Särgava sõnul kutsus ta ümarlauale Tallinna korteriühistute juhatuste liikmeid, aga ka korteriomanikke, kes tahtsid tõstatada kitsaskohti ühistu tegevuses. Kohale tuli enam kui 100 inimest.

“Kuulasime ära ja panime kirja probleeme seinast seina, alates renoveerimiste ja ümberehitamiste ning aknavahetuste küsimustest kuni seadusandluse probleemideni välja. Küsiti muu hulgas ka seda, mida teha lärmavate ja tülikate naabritega,” ütles ta.

“Olen varasemalt seda rõhutanud ja kordan ka praegu – Eesti seadused peavad olema keskmisele inimesele arusaadavad ja lihtsasti loetavad. Ümarlaual tehti tõsist kriitikat, et uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus seda kahjuks ei ole,” lisas Särgava.

Koosoleku täielik kokkuvõte valmib lähiajal, see saadetakse osalejatele ja avaldatakse veebis.