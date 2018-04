Helve Särgava: täiesti arusaamatu on kahel toolil istuvate linnajuhtide ükskõikne suhtumine korruptsiooni

Tallinna Linnavolikogu sotsiaaldemokraadist revisjonikomisjoni juhi Helve Särgava sõnul on täiesti arusaamatu, kuidas saavad priskeid lisatasusid teenivad linnajuhid nõukogudesse kuulumisel täielikult eitada vastutust.

“Juba teame, et süüdimatu ükskõiksusega suhtuvad keskerakondlastest nõukogu liikmed korruptsioonijuhtumisse Lääne-Tallinna Keskhaiglas ning tänaste avalduste järgi tundub, et sama taktika võtavad ka nõukogu esimees Taavi Aas ja tema parteikaaslased värske linnatranspordi juhtumi puhul,” avaldas Särgava nördimust.

20. veebruaril saime teada korruptsioonikahtlusest Lääne-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliinikus. Haigla nõukogu koosneb eranditult keskerakondlastest. Nõukogusse kuulub ka arupärimisele vastanud abilinnapea Tõnis Mölder.

Oma kirjalikus vastuses Särgava arupärimisele sõnas abilinnapea, et haigla nõukogu ei olnud teadlik ühestki asjaolust, mis oleks võinud anda alust kahtlustada korruptsiooni hooldusravikliinikus. Järelvalve teostamine juhatuse ja seeläbi ka ettevõtte tegevuse üle on just nõukogu ülesanne.

“Mulle jääb täiesti arusaamatuks, kuidas on võimalik maksumaksja raha tasku panna ja oma ülesannet mitte täita,” imestas Helve Särgava.

“Ükskõiksus linnale kuuluvates ettevõttetes vohava korruptsiooni suhtes paistab olevat linnajuhtide seas laialt levinud,” ütles Särgava.

“Linna ettevõtete nõukogud on üldjoontes mehitatud keskerakondlastega, nende seas linnavalitsuse liikmetega. Linnavalitsus oskab aga iga uue korruptsioonikahtluse puhul öelda vaid, et nõukogu ei teadnud sellest midagi.”

“Alles eile saime teada järjekordsest juhtumist, kus kinni peeti mitmed linnale kuuluva ettevõtte juhtivad töötajad. Kahtlustatavate seas on ka üks Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse liige. TLT nõukogu koosneb keskerakondlastest ja seda juhib linnapea Taavi Aas, kes enda väitel sai kahtlustest teada paari päeva eest. Politsei on menetlustoiminguid teinud juba möödunud suvest saati," lisas Särgava.