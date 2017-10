Helve Särgava, Anastassia Kovalenko ja Kadri Kõusaar astusid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmeks

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus kinnitas 24. oktoobri õhtul erakonna uuteks liikmeteks valimistel Tallinnas edukalt osalenud ja volikokku pääsenud endise kohtuniku Helve Särgava, filmirežissöör Kadri Kõusaare ja motosportlase Anastassia Kovalenko.

Sotside Tallinna meeskonna juhi Rainer Vakra sõnul toovad uued liikmed erakonda värsket energiat ning tõstavad oma mitmekülgse kogemustepagasiga erakonna võimekust.

„Kõik kolm on väga tegusad ja südikad naised, tõeline power-tiim, ja mul on väga hea meel, et kõik kolm otsustasid astuda ka erakonna liikmeks,“ kommenteeris Vakra ning juhtis tähelepanu faktile, et volikogus on sotside fraktsioonis nüüd ülekaalus naised.

Särgava kogus kohalikel valimistel kesklinna piirkonnas 1372 häält. Tal on seljataga 40 aastat kohtunikukarjääri, ta valiti 2016. aasta naiseks, kaks aastat enne seda aasta emaks ja 2011. aastal pälvis Pressisõbra tiitli. 2005. a andis president talle Valgetähe III klassi teenetemärgi.

Kõusaar on tunnustatud Eesti kirjanik ja filmirežissöör, kes on ka juhtinud raadio- ja telesaateid. Kadri debüütfilm „Magnus“ (2007) oli esimene Eesti film, mis jõudis Cannes'i festivali ametlikku programmi. Kadri kogus Põhja-Tallinnas valimistel 374 häält.

Kovalenko on tuntud peamiselt motosportlasena. Tal on õiguses bakalaureusekraad, äriõiguses magistrikraad ja ta viibib alates tänavusest sügisest majandusteaduste doktorantuuris.

2014. ja 2016. aastatel tunnustati teda Aasta parima naismotosportlase tiitliga, 2015. a sai ta Aasta mototeo tunnustuse osaliseks. Kovalenko sai kohalikel valimistel Lasnamäe elanikelt 392 häält.