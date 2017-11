Helsingin Sanomat: Eesti pere naaseb paremate lapsetoetuste pärast Soomest kodumaale

Kolmelapseline pere saab Eestis juba rohkem toetust kui Soomes. Väikese ja keskmise sissetulekuga inimeste maksusoodustused ning lapsetoetused panid Kristin Ööpiku Soomest tagasi Eestisse kolimisele mõtlema, kirjutab ajaleht Helsingin Sanomat.

Perekond on arvutanud, et elu Soomes ei ole enam mingi lotovõit.

„Emapuhkusel saan ma siin umbes sama summa, kui saaksin Eestis, ja Eestis ei pea maksma sama suurt üüri,” ütleb Ööpik.

Ööpikute pere on elanud Soomes kolm aastat. Mees töötas ehitusel ja Kristin koristajana. Ta on võrrelnud lastega perede toetusi mõlemas riigis, sest peres on kolm kooliealist last ja peagi sünnib veel üks.

Kolme- ja neljalapseliste perede lapsetoetused Eestis möödusid Soome omadest juunis, kui Eesti hakkas andma suurperetoetust. Nüüd saab kolme lapse eest Eestis 500 ja nelja lapse eest 600 eurot kuus.

Need summad on üle saja euro suuremad kui Soomes. Ühe ja kahe lapse eest saab aga Soomes rohkem toetust kui Eestis.

Vanemapuhkusel olles makstakse Eestis sada protsenti eelmise maksuaasta palgast ja puhkuse pikkus on 18 kuud ehk see on ligi kaks korda pikem kui Soomes.

Ainult toetuste pärast Ööpikud siiski ühest riigist teise ei koli. Põhjus Eestisse naasmiseks on ka sõbrad ja lähedased.

„Kui Eestis midagi juhtub, võin alati paluda kedagi laste järel vaatama,” ütleb Kristin Ööpik. „Soomes ei ole kedagi, kellega kas või kohvil käia.”

Soome läks Ööpik kolm aastat tagasi raske olukorra tõttu. Mees oli Soomes, ise sai ta aga Eestis kahel töökohal töötades kokku 600 eurot. Ööpik ei osanud soome keelt ega tundnud Soomet. Siiski leidis ta korteri ja töökoha kahe nädalaga. Facebooki kaudu sai ta teise eestlase töökoha, kes töölt lahkus ja otsis kedagi asemele.

Raha pole neil Soomeski palju olnud.

„Palk oli 1400 eurot ja üür oli 1300 kuus. See on samamoodi nagu Eestis. Kuupalk läheb üürile. Ühe palgaga ei saa hakkama,” ütleb Ööpik.

Hiljem sai pere Soomes eluasemetoetust. Eestis on perel oma väike maja ja toetust ei ole vaja olnud.

Ööpiku tütar räägib, et kord palus õpetaja Soome koolis neil eesti emakeelega õpilastel, kelle isa töötab ehitajana, käe tõsta. Kõigi kümne käed tõusid.

„Isad tulevad Soome ehitama ja emad järele koristama,” ütleb Ööpik.