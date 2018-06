Helmen Kütt: kui ettevõtja on jätnud töötaja sotsiaalmaksu pahatahtlikult maksmata, tuleks raviarve tasuda tööandjal

Foto on illustreeriv

Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil oli eile arutelu all töötatavate, kuid ravikindlustuseta inimeste probleem, millest ülevaate saamiseks kuulati ära haigekassa, maksu- ja tolliameti, rahandusministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles, et kui tööandja on jätnud töötaja pahatahtlikult töötamise registrisse registreerimata, siis tuleks raviarve tasuda tööandjal.

"Kui maksupettuste vähendamiseks on vaja muuta seadust, siis on komisjon valmis seda tegema," lausus esimees. Ta lisas, et pettuste vähendamiseks tuleb rakendada ka olemasolevaid sanktsioone.

Komisjoni liige Maris Lauri märkis, et tegu on maksudest kõrvalehoidmisega, mille kulud maksavad kinni ausad maksumaksjad. "Kui töötaja läheb teadlikult kaasa maksupettusega, siis peaksid nii töötaja kui ka tööandja maksma poole trahvist ja ka raviarvest," rääkis Lauri.

Istungil toodi välja, et esimesel ravikindlustusega kaetud kuul saab kallimat ehk üle 5000-eurost ravi kuni 150 inimest, kelle eest riik tasub umbes 1,5 miljonit eurot. Tänavu viie kuu jooksul on tagasiulatuvalt ehk 14-päevase viivitusega töötamise registrisse kantud 14 000 töötajat. Neist 75 protsendi puhul kanne jätkuvalt kehtib, 25 protsendi puhul on tööleping lõpetatud.