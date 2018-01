Helme süüdistab Reinsalu ümber lahvatanud skandaalis eelkõige presidenti

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme süüdistab Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluva justiitsministri Urmas Reinsalu umbusaldamisega päädida võiva skandaali puhkemises president Kersti Kaljulaidi, sest presidendi kantselei valis vabariigi 100. aastapäeva kontsertetenduse korraldajaks teatri NO99.

„Meie fraktsiooni positsioon on see, et meie otsustame esmaspäeval, sest esmaspäevani on praegu antud aega Reinsalul tagasi astuda,” ütles Helme vastuseks Reformierakonna ja Vabaerakonna kavandatavale umbusaldusavaldusele. „Me vaatame seda umbusaldusavalduse lõplikku teksti, mida teised panevad sinna, mida meie sinna paneme, kui me sellega ühineme,” lisas Helme.

„Meie loomulikult oleme väga huvitatud sellest, et saada informatsiooni eelnevalt, kui palju ka koalitsiooni saadikuid umbusaldusega ühineb, et ikkagi oleks selge, et see umbusaldus läbi läheb,” rääkis EKRE esimees. „Praegu tundub, et umbusaldus on juba läbi minemas, et sotside hulgast ja ilmselt ka mujalt võib hääli tulla,” lisas ta.

Helme on enda sõnul veendunud, et koos EKRE fraktsiooniga koguneb hääli Reinsalu umbusaldamiseks kokku 53–54. „Aga me ei rutta sündmustest ette, ootame ära, mida teeb Reinsalu. Kui Reinsalu nädalavahetusel järeldusele jõuab, et umbusaldus õnnestub, võib-olla ta astub tagasi,” sõnas Helme.

„Meie andmed ütlevad seda, et IRL-is on tohutu paanika ja seal ollakse seisukohal, et kui Reinsalu umbusaldus läbi läheb, siis see on selle valitsuse lõpp,” märkis Helme. „Sellega seoses mina tahaksin muidugi näidata näpuga Kadrioru peale, sest see on nüüd juba teine kord selle kuu jooksul, kus president konkreetselt põhjustab üleriigilise skandaali. Esimest korda hümniga, teist korda siis nüüd oma jäärapäise NO-teatri ja Ojasooga,” sõnas ta. „See näitab ikkagi väga selgelt, et president peab tegema järeldused, kuidas ta poliitiliselt käitub. Niisugune ühiskonna lõhestamine ja sisuliselt valitsuskriisi tekitamine ei saa küll presidendi ametikohustuste hulka kuuluda,” ütles EKRE esimees.

Reinsalule heidetakse ette sõnavõttu, kus ta kaitses NO99 lavastaja Tiit Ojasood ning ütles, et kahetseb oma varasemat seisukohta, milles Reinsalu mõistis hukka oma naissoost alluvat löönud Ojasoo teo.

Kriitikuid, kes polnud nõus, et Ojasoo lavastab vabariigi aastapäeva kontsertetendust, nimetas Reinsalu "kanakarjaks".