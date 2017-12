Helme soovitab Euroopa auhinna saanud NO99-l riigi toetusest loobuda

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme soovitab värskelt Euroopa teatri auhinna pälvinud NO99-l riigi toetusest loobuda.

„No nii kõva tasemega teater peaks ju sellist publikumenu nautima küll, et piletimüügist ära elaks,” ütles Helme Delfile. „Äkki loobuvad nüüd ise sellest maksurahast?”

Teatrile NO99 anti pühapäeval üle Euroopa teatrimaailma preemia European Theatre Prize New Realities, mida on nimetatud teatrimaailma Oscariks. Selle varasemate laureaatide seas on teiste seas Romeo Castellucci, Kristian Smeds, Anton Vassiljev, Thomas Ostermeier, Alain Platel ja Alvis Hermanis.

EKRE tegi järgmise aasta riigieelarve teisel lugemisel ettepaneku teatrilt NO99 245 000 eurot riigi toetust ära võtta. EKRE leidis, et eelarve vähendatud osa peaks nad üritama katta finantsist George Sorose või Sotsiaaldemokraatliku erakonna abiga.

EKRE hinnangul tegeleb NO99 kultuuritootmise asemel vasakradikaalse propagandaga, mille vajalikkus ja esteetiline tase Eesti maksumaksjale on raskesti põhjendatav.

Teater NO99 on 12 tegutsemisaasta jooksul toonud välja üle 80 lavastuse ning aktsiooni, nagu „Ühtne Eesti suurkogu”, „The Rise and Fall of Estonia” ja „Savisaar”. Teatri loojad ja kunstilised juhid on Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo.