Helme Ossinovskile: soovahetuse lihtsustamine on ohtlik ja inimvihkajalik idee, mu pea plahvatab teie absurdse jutu peale

Riigikogu EKRE fraktsiooni juht Martin Helme ütles eilsel riigikogu istungil sotside juhile Jevgeni Ossinovskile, et tema "radikaalne vasakpoolne ideoloogia ei muuda reaalsust, kus inimesed sünnivad kas meheks või naiseks". Samuti leidis Helme, et soovahetajaid ei peaks julgustama sugu vahetama, vaid neid tuleks toetada hoopis vastupidisel moel.

"Ma peaks ütlema, et pea plahvatab sellise absurdi jutu peale, mida ma just kuulsin. Inimesed sünnivad kas meheks või naiseks, väga väikeste eranditega, kellel võib-olla on meditsiiniline probleem, et neil ei olegi selliseid sootunnuseid, mida me peame normaalseks. See, kui keegi tunneb muudmoodi, seda ei muuda. Riik ei tohiks neid inimesi, kellel on peas suur segadus, julgustada oma segadusega edasi minema, vaid peaks neile pakkuma hoopis teistsugust abi. Ütleme, et meditsiinilist abi, aga mitte sellist, millest teie räägite,“ ütles Helme Riigikogu saalis Ossinovskile.," sõnas Helme riigikogus Ossinovskile.

Helme sõnul pole inimeste sooidentiteet liikuv, inimesed sünnivad kas meheks või naiseks. "Kas Eesti riigil on tõepoolest teie meelest kohustus neid inimesi niimoodi kohtlema hakata?"

Tervise- ja tööminister Ossinovski ütles seepeale, et hoopis Helme seisukoht on vastuolus teadusliku lähenemisega. "Eesti keele eripära on see, et meil ei eristata bioloogilist ja sotsiaalset sugu, mida inglise keeles eristatakse kahe sõnaga: gender ja sex. Sellest on võib-olla tekkinud teie peas segadus, mis puudutab inimeste sünnipärast sugu. Nimelt, sugu ei ole otseselt seotud bioloogiliste suguorganitega, vaid sellel on kaks aspekti: üks on bioloogiline ja teine on sotsiaalne, mis on suuremal määral sotsiaalselt konstrueeritud kultuuriliste ja muude ajalooliste asjaoludega. Loomulikult, teil on õigus oma nägemusele selles küsimuses".

Ossinovski viitas ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee üleskutsele tagada transsoolistele isikutele kiired, läbipaistvad ning ligipääsetavad protseduurid juriidilise soo muutmiseks.

"Riik peab tagama kohase regulatsiooni, mis lähtub inimese õigusest oma sooidentiteeti määrata ning tagab inimesele väärika elu. Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on kutsunud liikmesriike üles tagama transsooliste õiguste õigusi seeläbi, et neile väljastatakse nende valitud sugu kajastavad isikudokumendid ning ei eeldata enne seda mingite meditsiiniliste protseduuride läbimist, näiteks soovahetuse operatsiooni või hormoonravi," ütles Ossinovski.

Helme sõnul ei ole Euroopa Inimõiguste Kohtule keegi andnud volitust defineerida, mis on sooline identiteet.

"See on puhas võimu usurpeerimine, mida punases rüüs onklid on korda saatnud, neile ei ole kunagi antud sellist volitust. Nende algne mõte oli lahendada inimeste kaebusi riikide vastu, kui on selge, et riikide enda kohtusüsteem on kas nii suletud või nii korrumpeerunud, et ei ole võimalik riigisisestest kohtuastmetest läbi käies saada õigust. Mitte kunagi ei ole antud Euroopa Inimõiguste Kohtule õigust hakata riikidele peale suruma absurdseid, kahjulikke, ohtlikke, inimvihkajalikke, vasakäärmuslikke ideid, nagu seda on sooneutraalsus või sotsiaalne sookonstruktsioon. See lammutab normaalsust, see mõnitab normaalseid inimesi ja see võimendab haigete ja ebanormaalsete inimeste pretensioone tavalise normaalse toimiva ühiskonna vastu," ütles Helme.