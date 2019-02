Helle-Moonika Helme naistest tööturul: see on sund, mitte vabadus

Kui eelmisel sajandil võitisid naised omale õiguse ja vabaduse ise otsustada, siis tänapäeval tõmbub see hoopis koomale, arvas Helme.

"Me võime minna tööle, kui tahame; aga kui naine tahab olla kodus, kasvatada lapsi, siis ta kaotab haigekassakaardi ja pensioni," põhjendas ta. "Me peame andma võimaluse ka neile naistele, kes tahaks pühenduda perele ja lastele.

"Ühiskond on naisele pannud päris suure koorma, meil on eriline bioloogiline roll," ütles Helme, kuid nentis sealjuures, et tänapäeval kasutatakse ka surrogaatemasid, kuid "see on perversne".

