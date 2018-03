Helle-Monika Helme: kas Eesti Panga nõukogu esimehe amet on see kõige õigem koht, kus puuetega inimeste õigusi teostada?

EKRE liige Helle-Monika Helme arvab, et president Kersti Kaljulaidi ettepanek esitada Eesti Panga nõukogu esimehe kohale taas Mart Laar peegeldab presidendi soovi aidata nõrgemaid ja kaitsetumaid.

Möödunud nädalal andis president Kersti Kaljulaid teada, et kui poliitikute seas on toetus olemas, siis esitab ta riigikogule Mart Laari kandidatuuri Eesti Panga nõukogu esimehe kohale ka teiseks ametiajaks.

Helle-Monika Helme on sotsiaalmeedia grupis "EKRE Sõprade Klubi" kirjutanud, et kas president ehk tahab Mart Laari sellele ametikohale seetõttu, et kaitsta nõrgemaid? "Ma saan aru, et president tahab seista puuetega inimeste kaitsel, nõrgemate kaitsel. Aga kas Eesti Panga nõukogu esimehe amet on see kõige õigem koht, kus puuetega inimeste õigusi teostada, see on ikka küsimuste küsimus," kirjutas Helme.

Kaljulaidi avalduse peale ütles Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jürgen Ligi, et nende fraktsioon ei pruugi Mart Laari kandidatuuri toetada.

"Mu suur etteheide on, et Mart Laar on Eesti Panga nõukogu esimehena küll toetanud poliitilisi intriige eelmiste valitsuste ajal, aga ei ütle midagi kriitilist praeguse valitsuse halbade ja argumenteerimata otsuste kohta, mis sisuliselt lõhuvad ju tema enda elutööd ja meiega koos tehtut," sõnas Ligi. "Vähim, mis keskpanga nõukogu esimehe ametist öelda tulnuks, oli eelarvereeglite tühistamise, üle jõu kulutamise, protsüklilise eelarvepoliitika, pensionisüsteemi lõhkumise ja maksupoliitika läbikukkumise kohta," toonitas ta.