Helle Meri muretseb ühiskonnas toimuva pärast: millal me ükskord inimesteks saame?

President Lennart Meri lesk Helle Meri väljendas ETV saates "Pealtnägija" muret Eesti avalikkuses ja meedias toimuva pärast. Kaootiline olukord, sagedased skandaalid ja vastasseisud sunnivad teda küsima, millal me ükskord inimesteks saame.

„See on hullumaja, mis praegu on, mina ei saa üldse aru mitte midagi," ütles Helle Meri intervjuus saatele "Pealtnägija".

"See on nii, et ma võin kõike teha, aga ma ei vastuta mitte millegi eest,” nentis Meri. „Ma võin öelda kellele tahes, kes sa oled, mis sa oled, aga mis see tähendab? Millal me ükskord inimesteks saame ja jääme?”

Alanud aastal olnud kahe nii-öelda suure hõõrumise kohta, mis puudutavad aastavahetuse hümni temaatika ja teatri NO99 ning Tiit Ojasoo kui ühe aastapäevakontserdi lavastaja ümber puhkenud kära, ütles Meri, et Eesti inimesed peaksid olema Eesti riigi 100. aastapäeva üle rõõmsad.

„Palun pidutseme, rõõmustame. 100 aastat, see ei ole 15 ega 20 aastat,” toonitas Meri.