Helisingi politseijuht püüdis Tallinna vanalinnas varast

Kolmapäeva õhtul võis Tallinna vanalinna tänavail näha Soome mundris politseinikku, kes koos kahe Eesti kolleegiga tööd tegi jaka ühe võimaliku varga kinni püüdis. Tegu oli Helsingi politseijuhi Lasse Aapioga, kes Põhja prefekt Kristian Jaaniga ööpäevaks kohad vahetas.

Töövahetuse eesmärk oli tutvuda naaberriigi politseitööga ja vaadata, kas naabrilt saaks midagi kasulikku üle võtta, selgitas politsei. Et näha üksteise eesliinitööd, patrullis Kristian Jaani eile õhtul Helsinki tänavail, Aapio aga Tallinna tänavail.

Jaani vahetus öises Helsingis möödus rahulikult. „Sain väga palju rääkida Soome politseiametnikega ja näha nende briifinguid, varustust, lasketiiru, häirekeskust ja palju muud. Rääkisin Lassega ning tema jäi kogetuga igati rahule. Peale selle, et ta sai taga ajada vargusest kahtlustatavat, väisasid nad ka Põhja Häirekeskust ja jõuluturgu,“ rääkis Jaani.

Põhja prefektuuri ja Helsingi politsei juhid kohtuvad planeeritult korra aastas ja nii juba rohkem kui aastat järjest. Kohtumisel lepitakse kokku ühised tegevused, infovahetus ning koostöö piirülestes valdkondades. „Meie taskuvargad käivad „tööl“ ka Helsingis ja oleme käinud ja Helsingi kolleege abistanud,“ rääkis Jaani. „Viimane näide koos tegutsemisest pärineb digivaldkonna tippkohtumisest Tallinnas, kus meie ja Soome ametnikud külg külje kõrval Helsingi sadamas töötasid. Et seda sellisena korraldada, siis aitab vaid ühest kõnest heale kolleegile Lassele.”

„Igapäevane koostöö käib ka Helsingi piirivalvuritega. See toimub igapäevaselt just ametnike tasemel ja see ongi kõige tähtsam,“ märkis Jaani. Ka Helsingi piirivalve juhiga on kohtumised iga-aastased. „Meie kohtumised ongi kolmepoolsed ning kohal on Helsingi politseijuht, Helsingi piirivalve (Soomelahe piirivalvepiirkonna) juht ning Põhja prefekt.“

Põhja prefekt Kristian Jaani Helsingis töövahetuses koos Soome kolleegiga Foto: Põhja prefektuur

Põhja prefekt Kristian Jaani Helsingis teel patrullima.