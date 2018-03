Helir-Valdor Seeder: Vabaerakond tegeleb avaliku palaganiga

Vabaerakond on viimastel päevadel alustanud valimiskampaaniat: eile püstitasid nad reklaamtahvlid Pirita teele, viidates Keskerakonnale, ning päev enne seda hakkasid Merivälja teel silma Siim Kallast ja Reformierakonda ründavad reklaamtahvlid. IRLi esimees Helir-Valdor Seeder aga Vabaerakonna „rünnakut” ei karda, ta leiab, et tegu on valimiskampaaniaga, mis peegeldab Vabaerakonna närvilist olekut eelseisvate valimiste ees.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et tema arvates on selline teguviis vastuolus Vabaerakonna ideloogiaga. „Kurb, et nad soovivad end niimoodi näidata ja on niivõrd olulisest teemast nagu VEB Fond teinud osa poliitilisest valimiskampaaniast,” sõnas Seeder.

„Tänaval barrikaadidel tõde ei selgu ja soovitud eesmärki ei saavutata. Mul on kahju, et see muudetakse selliseks partepoliitiliseks peenrahaks või palaganiks,” ütles Seeder.

Seederi arvates on see, mida erakonnad antud hetkel VEB Fondi ümber korraldavad, täiesti lubamatu. „Nii EKRE kui ka Vabaerakond püüavad seda teemat justkui enda omaks teha ning Vabaerakond on otsustanud võitlusesse astuda tänavatel,” märkis ta. „Kõik võtavad antud teemal aktiivselt sõna, sest see on päevapoliitiline.”

„Vabaerakond korraldab sellise äärmusliku palagani, aga miks ometi? Parlamendis on teema arutlusel, justiitsminister võttis palgale inimese, kes antud teemasse süübib, uurib dokumente ja tõendeid. Keegi ei soovi teemat maha vaikida,” lausus Seeder ja rõhutas, et ometigi tehakse tööd selle nimel, et välja selgitada, kes olid otsuste langetamise juures ning kes juhtunu eest vastutab.