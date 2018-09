Helir-Valdor Seeder: riik ei peaks topeltkodakondsust soosima

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul ei saanud Isamaa toetada eelnõud, mis seaks pikaajalises vaates Eesti riigi keerulisse olukorda. „Meie poliitika peab olema tulevikuvaatav ja kaaluma kõiki topeltkodakondsusega kaasnevaid tagajärgi. Soome kogemuse põhjal näeme, et topeltkodakondsusega kaitseväelaste probleem on kujunenud tõsiseks mureks Soome võimudele.“

Tõsi, topeltkodakondsus annaks inimestele võimaluse lihtsamalt reisida ja saada rohkem sotsiaalseid hüvesid, kuid teisalt tekitab see probleeme nagu topeltmaksustamise oht ja kaitseväekohustuse täitmine. Kodakondsus tähendab vastutust riigi ees ja sellesse ei tohiks suhtuda kui ainult inimese õigusesse. Kodakondsus on inimese ja riigi vaheline leping, kuid topeltkodakondsus tähendab isiku samasugust lepingut mitme erineva riigiga. Meil ei ole vaja seada inimest ja riiki olukorda, kus üheltpoolt on riigil kohustus seda inimest kaitsta, kuid samas on isikul kohustused mitme erineva riigi ees.

Topeteltkodakondsus on mingil määral paratamatus isegi neis riikides kus seadus seda ei luba. See ei tähenda, et riik peaks topeltkodakondsust soosima. Isegi need riigid, kes tunnustavad topeltkodakondsust astuvad samme selleks, et seda piirata. Topeltkodakondsuse laiendamine võib osutuda ohuks meie julgeolekule kui see muutub massiliseks. Reformierakonna eelnõus väljatoodud subjektiivsete riikide valik avanuks ukse paljudeks erinevateks kohtuvaidlusteks. Nende vaidluste tagajärjel võinuks kohus otsustada laiendada riikide ringi, kellega topeltkodakondsus oleks lubatud ning lisaks kaasnenuks seadusemuudatusega ka erinevate riikide diplomaatiline surve