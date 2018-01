Helir-Valdor Seeder: Poolalt Euroopa Liidus hääleōiguse äravõtmine on ebaproportsionaalne

IRL-i eestseisus võttis nädala sees toimunud korralisel koosolekul vastu konsensusliku otsuse edastada IRL-i valitsusdelegatsioonile seisukoht, mille kohaselt IRL ei toeta Poolalt hääleõiguse äravõtmist Euroopa Liidus (EL).

IRL-i esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul oleks Poolalt EL-is hääleõiguse äravõtmine ebaproportsionaalne meede.

"Kindlasti ei tohiks Eesti toetada Poolalt hääleõiguse äravõtmist. Kõigepealt ei ole meie eksperdid hindamaks, mida täpselt tähendavad Poola kohtusüsteemis kavandatavad muudatused. Kahtlemata on Eesti riigi huvides, et Poola oleks demokraatlik riik ning meie poolt arvamusi avaldada on igati asjakohane. Kuid hakata ära võtma hääleõigust, mida ähvardatakse teha Poola suunal, on üks samm EL-i nõrgestamise teel ja see ei ole õige," ütles Seeder.

"Teiseks, tänases olukorras, kus EL-ist lahkub Brexiti läbi läänetiivast üks oluline riik, kujuneks justkui olukord, et loome teise rinde idatiival, kus teeme "Exit’it". Seega, üks astub ise välja, teist hakkame välja puksima. Tegemist pole ju ainult Poolaga, vaid mitme riigiga Poola selja taga. Luua veel üks rinne EL-s ei ole poliitiliselt mõistlik."

"Eesti huvides on, et EL oleks rahvusriikide liit, mis ei pudeneks ega killustuks, ega hajuks laiali," selgitas Seeder IRL-i eestseisuse otsust.

Euroopa Komisjon astus detsembris pretsedenditu sammu ja käivitas Poola vastu Euroopa Liidu lepingu artikli 7, mis tähendab protseduuri alustamist Poolalt hääleõiguse äravõtmiseks.