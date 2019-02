Helir-Valdor Seeder pääses uurimisest: tema väidetavad rikkumised on aegunud

Riigiprokuratuur leidis, et menetulust ei saa siiski alustada: teod on aegunud. "Riigiprokuratuur tegi edastatud kuriteokaebuse osas mittealustamise määruse. Kuriteokaebuses esitatud kahtlus võimalike kuritegude osas ei ole võimalik menetlust alustada, kuna nende toimepanemisest on möödas enam kui viis aastat, ehk siis aegumistähtaeg on möödunud," teatas prokuratuuri pressiesindaja Delfile. "Aegumine on menetlust välistav asjaolu, mis tähendab seda, et puudub alus kriminaalmenetluse alustamiseks ja võimalike õigustavate või süüstavate tõendite kogumiseks."

Seeder sai 2011. aasta oktoobris MTÜ Eestimaa Spordiliit „Jõud“ juhatuse esimeheks, sellel positsioonil on ta tänaseni. Samal ajal pidas ta ka põllumajandusministri ametit – toonase peaministri Andrus Ansipi teise valitsuse põlluministriks sai ta juba 2007. aastal.

Vabaerakondlane Kollom on tuhninud arhiivides, esitanud teabenõude nüüdsesse maaeluministeeriumisse ja saanud teada, et Seederi juhitav MTÜ on põlluministeeriumist üsna lahke käega toetust saanud:

31. jaanuari 2011.a käskkirjaga nr 27 - 67 108 eurot;

9. veebruari 2012.a käskkirjaga nr 28 - 65 231 eurot;

17. jaanuari 2013.a käskkirjaga nr 20 - 65 000 eurot;

17. jaanuari 2014.a käskkirjaga nr 12 - 65 000 eurot.