Helir-Valdor Seeder: Ossinovski tagasiastumine ministrikohalt tugevdab riigikogu kaalu

"Ajakirjandus on käinud valitsuse istungite järgsetel pressikonverentsidel ja arvab, et seal langetataksegi lõplikke otsuseid. Ei, kaugel sellest," rääkis Seeder Delfile. "Enamus otsuseid tehakse valituses, aga keerulisemad teemad, kus koalitsioonipartneritel on erimeelsused, lähevad eranditult koalitsiooninõukogusse ja esimeeste vahelisele arutelule. Valitsus otsustab neid alles pärast seda, kui koalitsiooninõukogu ja partnerite vahel on saavutatud kokkulepe," kirjeldas ta.

Tervise-ja tööministri kohalt aprilli lõpust pärast riigieelarve strateegia arutelu tagasi astumisest teatas Jevgeni Ossinovski laupäeval Sotsiaaldemokraatliku erakonna volikogu istungil. Ossinovski põhjendas tagasiastumist sooviga keskenduda enne valimisi erakonna juhtimisele, kuid märkis ära ka viimasel ajal languses olnud sotsiaaldemokraatide toetuse. Valitsuse otsus lahja alkoholi hinnatõusu kaasa toonud aktsiisi tõstmise kohta on sotsiaaldemokraatidele toonud väga palju kriitikat ja nende toetus on viimasel ajal märgatavalt langenud.