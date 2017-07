Helir-Valdor Seeder: mitte ükski uurimise all olev Tallinna juht ei tohiks valimistel kandideerida

IRL-i juht Helir-Valdor Seeder ütleb koalitsioonipartneri plaani kohta anda Tallinna üldnimekirjas esikoht Edgar Savisaarele, et kandideerida ei tohiks ei tema, ega ka ükski teine hetkel uurimise all olev pealinna juhtivpoliitik.

"Mitte ükski uurimise all olev Tallinna linna juht ei tohiks kohalikel valimistel kandideerida. Tallinna juhtimisel toimunu on unikaalne. Pole ühtegi riigi pealinna, kus linnapea, volikogu esimees ja (küll end ametist taastanud) abilinnapea on uurimise all. See seltskond ei peaks valimistel välja minema," kommenteeris Seeder Delfile..

"Keskerakonna hingeelu ja jõujooni ei oska mina kommenteerida. Meedia vahendusel me üht-teist teame, kuid kaugeltki mitte kõike. Seal on tegemist kultuuriliste erinevustega, erakond ümber sündinud ole, seal toimub ideoloogiline võitlus. Tipud võitlevad venekeelsete valijate häälte pärast," leiab Seeder.

"Võidakse sõlmida vaherahusid, kuid võitlus käib selle nimel, kuidas ümber jagada Savisaare hääled. Muidugi ollakse huvitatud, et need jääks erakonda, ümber jagamisel käib aga võitlus," lisas Seeder.

"Loodan väga, et Tallinnas ei saa alates sügisest Keskerakond üksi valitseda," lisas Seeder.

IRL-i ja Keskerakonna koostööd nimetab Seeder toimivaks. "Meil on ridamisi erimeelsusi, sest meie ideoloogiad ja maailmavaated on erinevad. samas oleme saanud asju ka jooksvalt kokku leppida".

Delfi kirjutas täna, et Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul leidis erakonna juhatus hiljutisel koosistumisel, et sügisestel valimistel võiks pakkuda üldnimekirjas esinumbri kohta erakonna endisele juhile Egdar Savisaarele. Idee algataja oli Korbi sõnul Yana Toom.

"Juhtkonnas arutati, milline oleks nimekirjas väärikas koht erakonna endisele juhile. Leiti, et selleks on esikoht üldnimekirjas. Samas pole keegi veel Savisaarele esinumbri kohta otse pakkunud," ütles Korb.

Korbi sõnul oli idee algataja Yana Toom. Korb ei eita, et tegemist on ühe nö lepituspunktiga, mis tagas Toomi jäämise Keskerakonna nimekirja sügisestel valimistel. "Toom tõstatas selle küsimuse, kõik laua taga istunud inimesed leidsid, et see on hea mõte" sõnas Korb. Tegemist ei olnud Korbi sõnul juhatuse koosolekuga, kohal oli erakonna esimees ja aseesimehed.

Mis puudutab seda, et Savisaar on hetkel kriminaaluurimise all, siis selles Korb probleemi ei näe. "Tegemist pole juhusliku inimesega, Savisaar on Tallinna arengusse ja linna palju oskusi ja teadmisi panustanud. Pealgi kehtib Eestis süütuse presumptsioon," sõnas Korb. "Kohtuprotsess on jah kahetsusväärne ja see heidab varju, aga ei tohi võtta Savisaarelt võimalust ennest kaitsta".