Helir-Valdor Seeder: mitmetitõlgendatavate algatustega ühinemine ei aita kaasa rahvusvahelise migratsiooni üle kontrolli saavutamisele

"Valitsus käitus mõistlikult ja tasakaalukalt, kui otsustas mitte liituda ÜRO rändepaktiga. Eesti migratsioonipoliitika kujundamine peab jääma Eesti riigi otsustada ja see on oluline osa riigi suveräänsusest. Eesti migratsioonipoliitika nurgakiviks on olnud õigus ise otsustada, keda lubada Eestisse ja keda mitte," teatas Seeder.

"Juriidiliselt mitmetitõlgendatavate algatustega ühinemine ja oma otsustusõiguse ebamäärane delegeerimine ei aita kaasa rahvusvahelise migratsiooni üle kontrolli saavutamisele ning on vastuolus Eesti rahvuslike huvidega. Välisministri soov, et vaikides ja ilma laiema aruteluta pakt heaks kiita, kukkus läbi. Arutelu näitas, et valitsusel on veel piisavalt püssirohtu Eestile oluliste küsimuste otsustamisel ja Isamaa osalemine valitsuskoalitsioonis tagas seekord vastutustundliku otsuse langetamise. Teadaolevalt USA ja kuus Euroopa riiki, lisaks Eestile, on juba teatanud oma mitteühinemisest nimetatud paktiga ja tõenäoliselt pikeneb nende riikide loetelu lähiajal veelgi," lisas Seeder.

"Inimeste hirmutamine, et riikide otsustusõiguse kasutamine tähendab isolatsiooni ja soovitused, et Eesti peaks valimiseelsel ajal lõpetama riigisisesed arutelud rahvusvahelistel ja välispoliitilistel teemadel on ohtlikud ja võõrutavad inimesed aktiivsest poliitikast. Sise- ja välispoliitika vastandamine ei ole parim viis Eesti huvide kaitsmisel, peaksime sellest hoiduma," leidis Seeder.