Helir-Valdor Seeder: Majanduspoliitikas ei saa EKRE-t parempoolseks erakonnaks nimetada

Eesmärk on kujundada võimalikult palju kujundada Eesti poliitikat. Valitsuserakonnana kujundame Eesti reaalset poliitikat palju rohkem kui need erakonnad, kelle toetus on palju suurem, kuid mis on opositsioonis. Oluline on, et mis poliitikat sa teed ja kas sa seda suudad ka ellu viia ning mõjutada ühiskondlikke protsesse, mitte see, et nautida kõrget populaarsust ja reitingut.

Oleme nii pikaajaline vana erakond, et tahame reaalselt poliitikat mõjutada, mitte lihtsalt olla populaarsed poliitilisel maastikul.

Kas seda ohtu pole, et tulevastel valimistel söövad EKRE ja Vabaerakond söövad Isamaa toetajad ära niiöelda?

Ohte on alati ja mida rohkem on erakondi, seda tihedam on konkurents. Need erakonnad pole üldse Isamaa peamised konkurendid või potentsiaalsed häältevõtjad. Arvan, et need rahvuslikult või rahvuskonservatiivselt mõtlevad inimesed, kes on läinud Isamaa tagant Eesti Konservatiivse Rahvaerakonda toetama, et küllap nad nendel valimistel ka jäävad Konservatiivse Rahvaerakonna taha. Ja ka Vabaerakonna potentsiaal – need, kes valijatena läksid neid toetama, on sealt tagant ära kolinud. Vabaerakonna toetus oli ka 20%, kus praegu on EKRE populaarsus.

Isamaa potentsiaalseid valijaid ei ole kuigi palju kumbagi erakonna valijate hulgas. Pigem on inimesed, kes on Reformierakonna taga, need, kes ei ole oma eelistust välja öelnud või on nii öelda passiivselt jäänud kõrvale – et ei tea, keda valida jne – seal on kindlasti meil väga suur töö teha.

Aga need inimesed, kes ootavad EKRE-lt selliseid lihtsaid lahendusi, lihtsaid sõnumeid – need peavad need valimised üle elama. Eesti ühiskond peab need valimised üle elama ja eks pärast on näha. Euroopa poliitikas on näha, mis on juhtunud lihtsate sõnumitega, lihtsate lubaduste erakondadega. Põlissoomlased Soomes näiteks...

Läksid pooleks.

Nojah. Arvan, et peame keskenduma [Isamaaga] oma sõnumitele, oma poliitika ja programmi väljatöötamisele praegu. Seda me teeme. Meie ajalooline maailmavaade on tegelikult valijale väga hästi teada, kõigi oma heade ja halbade külgedega. Kes toetab, kes ei toeta. Aga me oleme tegelikult parempoolne rahvuslik konservatiivne erakond ja kindlasti valimiskampaania käigus ei sea eesmärgiks EKRE-st üle hõigata või veel radikaalsemat poliitikat teha, et selle kaudu püüda justkui EKRE-sse üleläinud valijat tagasi tõmmata. See pole meil eesmärk. Püüame siiski oma vastutustundlikku poliitikat ajada. Oleme erinevas olukorras võrreldes EKRE-ga: nemad ei ole päevagi valitsusvastutust kandnud, nad on opositsioonierakond, kes saavad tulla ja on usutavad oma lihtsamate lahenduste ja sõnumitega. Meie, kes me oleme korduvalt valitsusvastutust kandnud ja oleme ka täna valitsuskoalitsioonis, ei saa selliseid lihtsaid lahendusi kanda. Me ei oleks ka usutavad sellises positsioonis.

Mis see vahe täpselt Isamaal, Vabaerakonnal ja EKRE-l täpselt on? Kust liiguvad need eristusjooned?

Neid on ju väga palju. Valija jaoks kindlasti ka see, mis on ühe või teise erakonna ajalugu ja isikkoosseis. Inimesed ja kandidaadid on väga erinevad. Valijad ei vali mitte ainult erakonda programmi või maailmavaate alusel, vaid ka konkreetselt kandidaati kui isikut – kui usaldusväärsed ta on, milline on tema ajalugu, milline on tema sõnum olnud. See on ju erakondades erinev, erakondades on erinevad kandidaadid. Alati tahetakse üldistada mingisuguse maailmavaate või valimisloosungi pinnale, aga arvan, et valija ei ole nii lihtne või nii rumal, et valiks ainult lööklausete järgi. Arvan, et suur osa valijaid ei loegi neid mahukaid valimisprogramme läbi.

Samas EKRE-l on ju lühike pink, aga palju toetust.

Jah, aga eks ju toetataksegi ju märki eelkõige. Või seda sõnumit lihtsalt. Valimiste situatsioon näitabki, et kui peab minema konkreetselt isikut valima, siis ta mõtleb selle inimese, poliitika, sõnumi peale. See on keeruline keemia, mis valija pähe tuleb, kui ta peab selle ühe valiku tegema.

Kindlasti tahan öelda, et kandidaadid on erinevad ja meetodid, kuidas poliitikat teha. Kui bravuurselt, kui läbimõeldult, kui lihtsalt ja argumenteeritult. Kui meid EKRE-ga võrrelda, siis riigikaitses, rahvusvahelises koostöös – näiteks NATO ja Euroopa Liit – ja muus on meil päris palju erisusi.

Kui EKRE programmiline seisukoht oli riikliku panga loomine – vanas mõttes hoiukassa loomine, kes nõukogude ajast mäletab – noh, meie ei pea kindlasti mõistlikuks nõukogude-aegse hoiukassa loomist. Pensioni teine sammas peaks hoiustatama nende arust seal riiklikus pangas. Siin on meil päris palju erisusi ja majanduspoliitikas ei saa kindlasti EKRE-t parempoolseks erakonnaks nimetada.

Kas Isamaa on valmis EKRE-ga koalitsiooni minema?