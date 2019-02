Helir-Valdor Seeder lükkas Vabaerakonna väited seoses spordiliidu "Jõud" rahastamisega ümber

"See Vabaerakonna avaldus on minu arvates naeruväärne ja kvalifitseerub millekski taoliseks nagu Eesti 200 avaldus oli, kus nad tegid samasuguse avalduse riigieelarve menetlemisel katuserahade kohta," ütles Seeder Delfile ja lisas, et see avaldus tuleneb ilmselt Vabaerakonna vajadusest tähelepanu järgi.

MTÜ Jõud rahaeraldus oli Seedri kinnitusel riigieelarves aastaid nii enne, kui tema ministriks sai, nii tema ministriks oleku ajal kui ka pärast seda ja on ka käesoleva aasta eelarves. "See on olnud traditsiooniline endise maaspordiliidu "Jõud", praegu siis Eestimaa Spordiliidu "Jõud" rahastamise skeem riigieelarvest pikka aega. Ma isegi ei tea, mis ajast alates see on olnud," sõnas Seeder. "Riigikogu on selle heaks kiitnud, valitsus on selle heaks kiitnud ja see raha on tulnud kogu aeg enne siis põllumajandusministeeriumi, praegu maaeluministeeriumi eelarve kaudu," lisas ta.

Ka spordiliidu peasekretär Tarmo Volt kinnitas Delfile, et maaeluministeerium on toetanud spordiliitu igal aastal, mtte ainult 2011-2014, nagu Vabaerakond välja on toonud. Tema sõnul taotleb spordiliit toetust igal aastal uuesti ja otsus on tehtud ka aastaks 2019.

Seeder tõi välja, et ta kuulub ka Eesti Olümpiakomitee täitevkomiteesse, on olnud ministrina Kaitseliidu keskjuhatuse liige, mis mõlemad on saanud riigieelarvest raha.

Vabaerakonna tegevjuht Vahur Kollom esitas riigiprokuratuurile kuriteoteate erakonna Isamaa liidri Helir-Valdor Seederi peale. Nimelt olevat staažikas poliitik põllumajandusministrina ministeeriumi eelarvest rahastanud mittetulundusühingut Jõud, mille juhatuse esimees ta samal ajal oli.