Helir-Valdor Seeder lükkas Ekspressi väite ümber: Elmar Vaheri ametisse kinnitamise venimise taga polnud midagi isiklikku

"Kui ta oleks seda teinud mais või juunis, siis me oleks soovinud, et meid informeeritakse mais või juunis ja me oleks siis oma arutelu teinud mais või juunis," sõnas IRL-i esimees. "Küsimus ei olnud selles, et me kogu kaks kuud arutasime auditit ja ei jõudnud seisukohale või mõtlesime ümber. Sellist asja ei ole olnud," toonitas ta.

"Me ei öelnud ka alguses, et me oleme Elmar Vaheri kandidatuuri vastu, seda ei ole väitnud ka siseminister ega keegi teine, me ei ole seda öelnud kunagi ja me ei ole ka midagi pidanud ümber mõtlema," rõhutas Seeder.