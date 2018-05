Helir-Valdor Seeder lükkas Ekspressi info ümber: Elmar Vaheri ametisse kinnitamise venimise taga polnud midagi isiklikku

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Helir-Valdor Seeder lükkas kategooriliselt tagasi tänases Eesti Ekspressis ilmunud info, nagu olnuks tema vastuseisu taga politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri uueks ametiajaks töökohale kinnitamisel midagi isiklikku.

"See on täiesti seosetu tekst, millel ei ole mitte mingit seost praegu Elmar Vaheri ametisse nimetamisega ja ma ei oska seda rohkem üldse kommenteerida," ütles Seeder Delfile.

"Me arutasime märtsis, kui see audit (idapiiri väljaehitamise maksumuse osas – toim) tuli, läbi ja jäi kokkulepe, et meid informeeritakse enne, kui ta (siseminister Andres Anvelt) läheb valitsuse istungile," selgitas Seeder. "Et me siis võtame veel lõplikult seisukoha ja räägime oma inimestega selle informatsiooni läbi, kui meil on teada, et ta jääb selle kandidatuuri juurde lõplikult. Nii oli kokkulepe," rääkis Seeder.

"Kui ta oleks seda teinud mais või juunis, siis me oleks soovinud, et meid informeeritakse mais või juunis ja me oleks siis oma arutelu teinud mais või juunis," sõnas IRL-i esimees. "Küsimus ei olnud selles, et me kogu kaks kuud arutasime auditit ja ei jõudnud seisukohale või mõtlesime ümber. Sellist asja ei ole olnud," toonitas ta.