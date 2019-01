Helir-Valdor Seeder: Katri Raik ostab riigikogu valimisteks venelaste hääli, pakkudes vastu Eesti kodakondsust

"Raik kandideerib sotside esinumbrina Ida-Virumaal ja tegelikult tähendab tema avaldus katset meelitada niimoodi venekeelseid valijaid enda poolt hääletama. See on riigikogu valimisteks häälte ostmine, pakkudes vastu Eesti kodakondsust," arutleb ta.

"Samas distantseeruvad peasekretär Kalvi Kõva ja välisminister Sven Mikser siseministri ettepanekust, et säilitada eestikeelsete valijate toetus, nimetades Raiki ettepanekut isiklikuks seisukohaks. Sarnast vene valijate häälte ostmist on sotsid ka varem Ida-Virumaal kasutanud. Näiteks 2015. aasta riigkogu valimistel pakkus sotside kandidaat Inna Nazarova Ida-Virumaal venekeelset haridust ja lihtsustatud korras kodakondsust."

Seeder leiab, et selline kahepalgeline mäng kodakondsusega on vastutustundetu ja sisult ohtlik. "Ilma eesti keele eksamiteta kodakondsuse jagamine töötab vastu ka lõimumisele, sest eduka lõimumise oluliseks eelduseks on eesti keele oskus," märgib ta. Seeder rõhutab, et kodakondsusega ei tohi mängida ja Eesti peab jääma oma senise kodakondsuspoliitika juurde.