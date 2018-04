Helir-Valdor Seeder Janek Mäggist kui ministrikandidaadist: huvide konflikti teema on Eestis ülepaisutatud

Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Helir-Valdor Seeder ütles kommentaariks PR-firma Powerhouse juhi Janek Mäggi kandidatuurile riigihalduse minstri kohale, et huvide konflikti teema on Eestis ülepaisutatud. Samas möönis ta, et Mäggil oleks mõistlik avalikustada, kelle huvides ta on poliitilist lobitööd teinud.

Seederi sõnul pole põhiküsimus niivõrd see, kas Mäggi võib hakata ministrina esindama oma endiste klientide huve. „Palju olulisem on see, kas inimesel on tõsine tahtmine poliitikas tegutseda, poliitikas olla, teeb ta seda oma veendumuste-maailmavaadete alusel või on see lihtsalt episoodiline seiklus, juhuse ärakasutamine mõned kuud enne valimisi,” ütles Seeder. „Ma saan aru, et ta paar päeva varem ei kujutanud ettegi, et ta minister on ja nüüd leiab ennast ministri toolilt.”

Huvide konflikti teema on Seederi hinnangul Eestis ilmselgelt kõikidel ametikohtadel ülepaisutatud. „Selle kahe tooli seaduse puhul oli kohutav arutelu ühiskonnas, et ei tea, mis siis küll saab, kui parlamendis ja kohaliku omavalitsuse volikogudes istuvad osaliselt kattuvad inimesed. Et parlamendi inimesed saavad ka teada, kuidas kohalikus omavalitsuses elu käib ja vastupidi,” rääkis Seeder.