Helir-Valdor Seeder: IRLil ei ole sobingut Keskerakonnaga, Jürgen Ligil katus sõidab

Riigikogu kuluaarides räägitakse, et Keskerakond ning Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) on saavutanud kokkuleppe, et kui Keskerakond toetab parlamendi hääletusel Mart Laari kandidatuuri Eesti Panga nõukogu esimehe kohale, siis toetab IRLi fraktsioon oma häältega maakonnaliinidele tasuta ühistranspordi rajamist. IRLi esimees Helir-Valdor Seeder aga ütles, et sellist kokkulepet neil keskerakondlastega ei ole.

Seeder peab sellist kuulujuttu hoopiski poliitiliste vastaste pahatahtlikuks väärinformatsiooniks. „President ju ei ole veel ametlikku avaldust teinud ega Mart Laari kandidatuuri esitanud, mis kokkuleppest siin siis rääkida saab,” ütles Seeder ja märkis, et isegi tagatubades ei ole IRL Keskerakonnaga sellistel teemadel arutlenud.

IRLi esimees on seisukohal, et sellise väite taga võib olla Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jürgen Ligi, kes president Kersti Kaljulaidi ettepanekut esitada Eesti Panga nõukogu esimehe kohale Mart Laar, väga tugevalt kritiseeris. Ligi väidab, et Laar on ametipostil olnud liialt kallutatud.

„Kui vaadata Jürgen Ligi väga kirglikku ja agressiivset sõnavõttu pärast seda, kui president Kaljulaid avalikult oma ettepaneku tegi, siis oli näha, et Ligi kardab VEB Fondi kohta tõe väljaselgitamist,” nentis Seeder. Ta lisas, et ilmselt on Reformierakonna praegune seisukoht Laari kandidatuuri mitte toetada tingitud tõsiasjast, et reformierakondlased soovivad nii nõukogu esimehe kui ka Eesti Panga presidendi kohta enda mõjuvõimu alla saada. „Muud seletust nende sõnavõttudele ei ole, sest ega Laar ju üleöö ebapädevamaks muutunud,” lisas ta.

„Öeldes, et Reformierakonnata ei ole võimalk Laarile toetust saada, siis see on ilmselgelt oma võimete ja positsiooni üle hindamine,” leidis Seeder, „Ligil katus sõidab ja jalad on maast lahti seoses Reformierakonna kõrge reitinguga.”

Ka Keskerakonna riigikogu fraktsiooni liige Jaanus Karilaid ütles Delfile, et sellist kokkulepet ei ole IRL ega Keskerakond omavahel arutanud. „Meil on tuleval esmaspäeval fraktsiooni koosolek ja siis paneme paika ka oma fraktsiooni seisukoha seoses Mart Laari kandidatuuriga,” ütles Karilaid. „Selline häälte vahetamine ei tule 2018. aastal küll kõne alla. Tasuta ühistranspordi programm on tähtsam, ei maksa hakata seda mingi ametikohaga siduma," rõhutas Karilaid veelkord.