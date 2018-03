Helir-Valdor Seeder: EKRE muutus Reformierakonna puudliks

"Hoolimata erinevatest spinnidest ja meedias ülesköetud spekulatsioonidest, näitasid riigikogu juhatuse valimised, et koalitsiooni kokkulepped peavad sajaprotsendiliselt," ütles IRLi esimees Helir-Valdor Seeder.

"Samas Reformierakonna ja EKRE kokkuleppe ei pidanud ning vennatapusõda oravate keskel jätkub," leidis ta.

"On ilmselge, et Reformierakond tegi EKRE-ga diili just seetõttu, et varjata oma sisevastuolusid ja osade häälte ärakadumist Kalle Laaneti tagant. Seega osutus EKRE vaid vahendiks Reformierakonna sisemängudes ja muutus Reformierakonna puudliks."