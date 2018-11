Helir-Valdor Seeder: Eesti ei peaks ÜRO rändepaktiga liituma

Seederi sõnul on oht, et rändepakt võib muutuda osaks rahvusvahelisest tavaõigusest ja hakata seega piirama riikide pädevust migratsiooni reguleerimisel. Isamaa on seisukohal, et Eestile peab jääma suveräänne otsustusõigus kolmandatest riikidest lähtuva migratsiooni reguleerimisel ja tõkestamisel.

Seeder osundas ka akadeemiku ja rahvusvahelise õiguse eksperdi Lauri Mälksoo hinnangule ja hoiatusele seoses pakti hilisema õigusliku tähendusega ja piirangutele riikide edaspidises tegevuses.

„Me ei tohi pea ees joosta heaks kiitma pakti, mis võib tulevikus piirata meie iseotsustamisõigust migratsiooni vallas,“ ütles Seeder. „ÜROs on mitmeid akte, millega Eesti pole ühinenud oma rahvuslikest huvidest lähtudes. Võimalik mitteliitumine pole seetõttu mingi pretsedent,“ rõhutas Seeder.

Välisministeerium esitas Eesti seisukohtade eelnõu valitsusele ning 22. märtsil kiideti heaks välisministri esitatud seisukohad ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta. Välisminister tutvustas seisukohti riigikogu väliskomisjonile 13. märtsil ja komisjon võttis seisukohad tol korral konsensuslikult teadmiseks, vastuväiteid polnud isegi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindajal Henn Põlluaasal.

Kõnealust väliskomisjoni istungit juhatas aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ja kohal olid Andres Herkel, Anne Sulling, Barbi Pilvre, Henn Põlluaas ning Maire Aunaste. Puudusid esimees Marko Mihkelson ja liikmed Eerik-Niiles Kross, Oudekki Loone ning Vladimir Velman.

Märtsikuist istungit juhatanud Pentus-Rosimannus tõi protokolli kohaselt globaalse pagulasraamistiku Eesti seisukohtade ettepanekute kohta komisjoniga informatsiooni jagamise ka eraldi positiivsena välja.