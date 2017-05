Helir-Valdor Seeder Delfile: kes ei sooviks olla minister?

Valitsuskoalitsioon tegi Stenbocki majas seoses IRL-i värske esimehe Helir-Valdor Seederi algatatud maksuaruteludega ühisavalduse. Pärast seda tunnistas Seeder Delfile antud intervjuus, et soovib saada ministriks, kuid lõpliku otsuse langetab lähtuvalt IRL-i ja valitsuskoalitsiooni huvidest.

Isamaa ja Res Publica Liit tegi täna neli ettepanekut maksumuudatusteks: abikaasade ühise deklareerimise võimaluste laiendamine, panditulumaksu, pakendiaktsiisi ja magusamaksu mitterakendamine sellisel kujul, nagu seda praegu riigikogus menetletakse.

Kui palju te ettepanekutega võtsite kuulda just ettevõtjate suurt kriitikat praeguse valitsuse maksumuudatuste kohta?

Ettevõtjate arvamus on kindlasti olnud oluline. Nad on seda väga häälekalt väljendanud ja see on kindlasti olnud üks põhjus, miks me ka nende küsimustega oleme tegelenud. Aga mitte ainult. On ka mitmed eksperdid, majandusanalüütikud sellele tähelepanu juhtinud. IRL-i sees on need arutelud olnud ka varem, kui neid eelnõusid hakati välja töötama. Algusest peale on vähemalt meie erakonnas olnud ka väga palju skepsist nende maksude rakendamise osas. Aga, jah, siiamaani me oleme sellega kaasa läinud. Nüüd me oleme leidnud, et praegune seis ei ole see sõnum, mis Eesti majanduskeskkonda praegu peaks minema.

Te olete tegelikult päris keerulises olukorras. Rahandusminister on teie erakonnast ja peab eelarve tasakaalu eest võitlema. Mis lahendusi Te näete selles olukorras?

Nendes otsustes, mis me praegu kokku leppisime, on eelarve tasakaal jätkuvalt sama. Me ei vii nende otsustega eelarvet tasakaalust välja. Me ei rakenda ka uusi makse, vaid kulude kokkuhoiu arvelt suudame need kaks asja ära lahendada. Mina väga loodan, olen kindel ja tundsin ka täna läbirääkimistel abi sellest, et meie hetkel ametis olev rahandusminister täpselt samuti mõtles kaasa loovalt ja aitab leida ka lahendusi. Ja loomulikult me toetume praegu Sven Sesteri abile nende küsimuste lahendamisel.

Praegu, kus teil sisuline pool on enam-vähem ära arutatud, kas teil on nädala pärast personaliküsimus rohkem laual?

Ei, personaliküsimusi me siin koalitsioonis arutama ei hakka, see on IRL-i siseküsimus. Me jätkame läbirääkimistega. Siis (nädala pärast pühapäeval - toim.) on meil täpne rahandusministeeriumi analüüs katteallikate kohta, milles me täna põhimõtteliselt kokku leppisime ja siis me lähme läbirääkimistega edasi, sest nii pakendiaktsiis kui ka magusamaks ei ole leidnud täna lahendust. Me ei ole nendes küsimustes veel kokkuleppele jõudnud, aga ma loodan, et järgnevate läbirääkimiste käigus on ka siin võimalik edasi liikuda.

Kas te ise soovite olla minister? Üks on see, et räägite personaliküsimustest, teine on teie enda soov, kas te hinges soovite olla minister?

No aga kes ei sooviks olla minister? Eriti veel poliitikute hulgast, aga kindlasti langetan oma otsuse väga pragmaatilistest kaalutlustest lähtuvalt. Mis on kasulikum valitsuskoalitsioonile ja seetõttu ka Eestile ja mis on ka mõistlik IRL-ist seest vaadatuna. Neid mitmeid aspekte tuleb arvesse võtta. Minul isiklikult ei ole sellist soovi, et ma iga hinna eest peaksin olema mingil ministri ametikohal. Mul on ka varem elus olnud vajadus ja võimalus ministri ametikohtadest loobuda, ja ma olen seda teinud. Mul on olnud varem võimalus seitse aastat ka minister olla, nii et mul on see kogemus olemas. Nii et ma lähtun ikkagi kõige paremast lahendusest erakonnale ja valitsuskoalitsioonile.

Koalitsioonikaaslased ministrid on teile selge sisendi andnud, et nad tahavad, et erakonna esimees oleks minister.

Jah, see on väga sümpaatne nendest ja kindlasti me koostööd teeme. See, mis vormis, kas ma olen valitsuses või olen riigikogus, eks see saab ka selgeks loodetavasti lähemate nädalate jooksul.

Vangerdus on päris suur. Kuidas te olete praegu mõelnud, kui vahetaksite kohad lihtsalt Tsahknaga ära? Mulle tundub, et nii lihtsalt need asjad ei käi?

Sellest kõigest te saate teada, kui olete erakonna sees asjad ära otsustanud. See on kindel, et koalitsioonilepingut me laiemalt ei ava läbirääkimistel kui maksupakett. Minigt koalitsioonis kokkulepitud positsioonide ümbermängimist ei tule. IRL-ile jäävad need viis ministri ametikohta, mis meil praegu on. Nende viie ametikoha raames me tegutseme ka edasi. Siin mingeid suuremaid muudatusi ei tule.