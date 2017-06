Heliloojate liit Sumerate kodust ilma jätmisest: see meenutab juba nõukogude võimu suhtumist

Eesti heliloojate liit tegi seoses ringkonnakohtu otsusega jätta Lepo Sumera pere kodust ilma avaliku pöördumise, milles öeldakse, et see käitumine meenutab nõukogude võimu suhtumist koduomanike suhtes.

Heliloojate liidu pöördumine:

Leiame, et olukord, millesse Eesti ühe olulisema helilooja, kultuuri- ja ühiskonnategelase perekond ja järeltulijad on sattunud, ei ole kohane ei õiguslikele ega väärtuslikele alustele, millele meie riik on rajatud.

See, kuidas Sumeraid ähvardab oht jääda ilma oma elukohast, mille haldajad ja hiljem ka omanikud nad on olnud juba aastakümneid, ning see, millist naeruväärset kompensatsiooni selle ilmajätmise eest neile pakutakse, meenutab paraku juba üsna palju seda suhtumist, mida nõukogude võim näitas üles I vabariigi aegsete omanike suhtes.

Me loodame, et Eesti õigusorganid ning kõik muud asjasse puutuvad instantsid leiavad sellele probleemile inimväärikust austava lahenduse.

Eesti heliloojate liidu juhatuse nimel

EHL esimees Märt-Matis Lill

helilooja, prof. Lepo Sumera õpilane

Tallinna ringkonnakohus langetas 16. juunil otsuse, mille järgi peab aastakümneid Gonsiori tänaval asuvas korteris elanud Sumerate pere oma kodust välja kolima. Kohus leiab, et linn erastas korteri Sumeratele 2003. aastal ebaseaduslikult.

Vaidlusalune korter asub Tallinna südalinnas Gonsiori tänaval, suures kivimajas tele- ja raadiomaja lähedal. Neljandal korrusel asuv korter on 140 ruutu suur. Korteri Gonsiori tänava eestiaegsesse paksude kiviseintega majja vahetas Lepo Sumera keeruka vahetusskeemi alusel 1983. aastal. Pere on seal elanud 34 aastat.