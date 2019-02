Helen Sildna: kultuuripealinna protsess sattus Narva poliitvõitluse keskmesse

"Võib-olla on võimalik, et MyNarva taha koondunud aktivistid suudavad ja oskavad minna ka linnavalitsusele appi, et kultuuripealinn siiski ära teha. Huvi selle jaoks on Euroopas igal juhul olemas ja Narva väärib seda ning saab hakkama," oli Sildna lootusrikas.

Eile teatasid Helen Sildna, Ragnar Siil ja Maris Hellrand, et Shiftworks ja Creativity Lab loobuvad Euroopa kultuuripealinna 2024 taotluse ettevalmistamise lepingust Narva linnaga.

Otsus sündis pärast seda, kui ajaleht Põhjarannik kirjutas, et Narva linnavolikogu esimehe Irina Janovitši hinnangul pressib Narva Euroopa kultuuripealinnaks 2024. aastaks kampaania raames Helen Sildna juhitud Shiftworks OÜ pärast hanke võitmist linnalt täiendavat raha juurde.