Heimar Lenk: tuhanded lasnamäelased põlevad soovist anda hääl oma iidolile

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni liige Heimar Lenk leiab, et Savisaare otsus oma valimisliiduga valimistele minna on ainuõige.

"Tuhanded lasnamäelased põlevad soovist hääl oma iidolile anda. Eelmistel valmistel oli neid soovijaid 39979. Eesti ajaloo absoluutne rekord! Mäletan, kuidas neil samadel 2013. aasta kohalikel valmistel Valgas kandideerides ei jõudnud ma tänavail inimestele ära vastata, kuidas saaks hääle anda Savisaarele. Piirilinna valijaist kolmandik on venelased ja ukrainlased ning nende lemmikpoliitikute nimekiri algas ja lõppes Suure Edgari nimega," rääkis Lenk.

Savisaare tulise toetaja sõnul valitseb sama olukord ka Lasnamäel, kus tal polevat vaja teha kampaaniatki. "Tarvitseb vaid üksainus buklet oma pildiga postkastidesse lasta ja asi on otsustatud. See on mees, kes ei vaja kivilinnas enam eelreklaami ega tutvustamist. Kes ei usu, mingu Lasnamäe turule või Jumalaema Kiirestikuulja Ikooni Kiriku ette ja küsigu inimeste käest järele. „Meie Savisaar“- „Naš Savisaar“ saate enamiku käest vastuseks," sõnas Lenk.

Seepärast tulebki Lengi hinnangul eilset uudist uue valimisliidu kohta lugeda ainuõigeks otsuseks. "Suurel poliitikul ei ole õigust oma valijaid petta. Tuleb välja minna, kui vähegi on jõudu ja tahtmist. Viimast kahte jagub Tallinna linnapeal küllaga," märkis ta.

"Oma videoklipis luges kandidaat üles saavutusi Tallinna arendamisel. Neid oli terve nimekiri, kuid see oli veel tagasihoidlik. Nimetamata jäi Ülemiste viadukt, 5000 linnakorterit sundüürnikele, Mustamäe kirik, Tallinna Televisioon ja linna alternatiivne trükimeedia. Vanemad inimesed teavad, et meie suurim pensionitõus oli siis, kui Savisaar 2005. aastal koos Reformierakonnaga valitsusse läks. Koalitsiooni üheks eelduseks sai tervelt 750 krooni suurune pensionitõus. Ühe hetkega! Inimesed mäletavad ja soovivad oma häältega tänu avaldada," leidis Lenk.

Keskerakondlase arvates on nüüd Tallinna valimiseelne poliitmaastik paigas. "Suuri üllatusi vist enam tulla ei saa."

Lenk rõhutas, et Savisaar ei kandideeri Keskerakonna vastu. "Ta just toetab omaenda asutatud parteid. Ilma temata jääks osa Keskerakonda jumaldavate valijate hääli saamata."

Ta selgitas, et Savisaar ei läinud Keskerakonna üldnimekirja esinumbriks, kuna talle ei tehtud sellekohast ettepanekut. "Ainult ajakirjanduses arutati, kuid Hundisilmale ei sõidetud. Ja kuidas saabki põhimõttekindel poliitik minna hääli tooma seltskonnale, kes ta aasta eest troonilt tõukas. Selline esinumber on puht sümboolne esikoht neile, kes ise hääli kokku ei saa. Savisaare suurusele mehele see mäng ei sobi. Meil tuleb välja kujunenud olukorra üle heameelt tunda. Pealinnas on tulemas on aus ja väga pingeline valimisvõitlus."

Lenk nõustus Savisaare avaldusega, milles ta väitis, et pole kuskile kadunud. "Savisaare nimi pole meediast kuhugi kadunud. Kuigi jah, nii mõnedki erakonnakaaslased on tahtnud teda enneaegselt maha kanda. Haripunkti hüppas see grupiviisiline soovunelm eelmise aasta Paide erakorralisel parteikongressil, kuhu Edgari toetajatest Keskerakondlasi suurt sisse ei lastud ja võim erakonnas üle võeti. Nüüd siis tuleb grupil seltsimeestel astuda vanameistriga võitlusse silm silma vastu Tallinna valimistel, kus saavad hääle anda kõik soovijad. Las nüüd tallinlased ise otsustavad, kes talle rohkem meeldib," ütles Lenk.