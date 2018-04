Heimar Lenk mõlgutab mõtteid EKRE-sse astumisest

Keskerakonda kuuluv riigikogu liige Heimar Lenk on valmis erakonnast lahkuma, kui valimiste lähenedes talle valimisnimekirjas soodsat positsiooni ei pakuta. Ta tunnistas, et tema esimene valik oleks Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE).

"Ma ei välista midagi. Oleneb, kuidas koduerakond oskab minu tehtud tööd hinnata," ütles 1994. aastast Keskerakonda kuuluv Lenk täna ERR-ile.

Lenk soovib 2018. aasta kevadel riigikokku taas kandideerida Võru-, Valga- ja Põlvamaal. Lenk ütles, et Toompeal on tema EKRE-sse mineku üle sõbralikult lõõbitud, kuid tõsist pakkumist talle nende poolt liitumiseks tehtud ei ole.

"Aga selge on see, et EKRE-l tuleb väga tugev nimekiri. Näiteks, kui erakonnad teevad Kagu-Eestis kohtumisi valijatega, siis saalis on paarkümmend inimest. Kui EKRE on kohal, siis rahvamajad on puupüsti täis," rääkis Lenk. "Rahulolematust on palju ja EKRE on inimesed ära võrgutanud."

"Igasuguseid imesid hakkab toimuma," sõnas Lenk, kes aastaid on olnud Keskerakonna eksliidri Edgar Savisaare veendunud toetaja.