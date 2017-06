Heimar Lenk Lepo Sumera pere kodu kaotusest: nii on omandireformi käigus juhtunud tuhandetega

Aastaid sundüürnike küsimusega tegelenud Heimar Lengi sõnul pole Lepo Sumera perekonna kodu kaotus mingi üksikjuhtum, vaid selliseid asju on Eestis juhtunud sadu ja veel sadu võib ees olla, sest IRLi survel on omandireform korraldatud väga soodsalt kunagiste omanike järeltulijatele ja väga kahjulikult nendes kodudes praegu elavatele inimestele.

Tallinna ringkonnakohus langetas hiljuti otsuse, mille järgi peab aastakümneid Gonsiori tänaval asuvas korteris elanud Sumerate pere oma kodust välja kolima. Kohus leiab, et linn erastas korteri ebaseaduslikult.

Põhjuseks on omandireform, mis kirjutati seadustesse niimoodi, et omandivaidluste lahendamisel eelistati praegu neis kodudes elavatele inimestele neid, kellelt kinnisvara kunagi sundvõõrandati. Seda isegi siis, kui kodu tuli ära võtta selles praegu elavatelt inimestelt, et anda see kunagise omaniku välismaal elavatele sugulastele.

Pikalt omandireformi ja sundüürnike küsimustega tegelenud Lenk nentis, et nagu läks Sumerate perekonnaga, on veerandsada aastat kestnud omandireformi käigus juhtunud tuhandetega. Kuuse alla minemine tähendab mõne lähisugulase juurde kolimist või siis kalli turuhinnaga uue korteri üürimist või pangalaenuga ostmist.

"Ka enamik teisi majadest välja aetud üürnikke olid Eesti kodanikud ja maksumaksjad. Kuid see ei päästnud! Mart Laari valitsuste ajal õide puhkenud omandireform pimestas inimesi. Kasuahnus kasvas taevani. Kust midagi vähe võtta sai, see ära võtta ka tuli. Reformiminister Liia Hänni sõnade järgi loodi nõndaviisi uute omanike ringi. Kuid seda mitte uut omandit luues, vaid teistelt ära võttes. Asi läks nii hulluks, et omanikeks said surnud ja täiesti kõrvalised isikud, kel polnud konkreetse majaga mingit seost. Tekkis tohutu hulk libaomanikke. Uskumatu, kuid see ülekohtune reform jätkub tänaseni," kommenteeris Lenk.

Kaks nädalat tagasi võeti tema sõnul IRLi ettepaneku riigikogus vastu omandireformi aluste seaduse muutmise seadus. See näeb ette veel umbes 400 kohtuasja lõpetamist ja vara tagastamist selle nõudjale. Need on Lengi sõnul majad, mis tekitasid suuri vaidlusi ja omandireformi lõpetamise tähtajaks lõpetamata jäid.

"IRL kardab om populaarsuse edasist langust ja järgmisest valimisliidust välja jäämist. Nüüd tahetakse veel põllule jäänud mugulad kiirkorras kokku korjata ja väidetavaile omanikele tasku pista," kritiseeris Lenk.

Sellest seadusest jäi aga välja Keskerakonna fraktsiooni parandus, mis oleks leevendanud üürnike olukorda. Nii muutub küsitavaks peaministri erakonna seisukoht omandireformi õiguspärasuse suhtes.

"Kakskümmend kuus aastat jäjest on Keskerakonna valimisplatvormides seisnud tähtsal kohal lubadus omandireformi ülekohus lõpetada ja üürnikele uue korteri ostmise summas kompensatsiooni maksta. Võimuparteiks saades kipub valimislubadus meelest minema ja meelehea osaliseks sai hoopis IRL. Tema täitis valimislubaduse ja laiendas omanike ringi veelgi," kritiseeris Lenk.

Sumera korter oli tema sõnul neist esimene, mille menetlemine lõpetati.

"Nagu Sumera näide kinnitab, pole omandireformi Eesti rahvast lõhestav mõra kuhugi kadunud. Omandireformi käigus kodudest välja tõstetud sundüürnikele tehtud ülekohus ootab Keskerakonna valitsuselt heastamist. Nii moraalselt, kui materiaalselt. Veerand sajandit on üürnike perekonnad selle hetke nimel elanud ja nüüd tuleks üks eestlasi lõhestav mõra kinni kleepida," leidis Lenk.

"Selleks tuleb sundüürnikele hüvitada see summa, mis kulus uue elamispinna muretsemiseks. Ei ole ju sundüürnik süüdi selles et võõrvõim oamnikelt majad ära võttis. Ei ole sundüürnik süüdi ka selles, et omaenda Eesti Vabariigis vastu võetud seadustega üürnikud kodudest tänavale tõsteti. Sõjaaegne ülekohus on heastatud, nüüd tuleb valitsusel ka taasiseseisvunud riigis toimunud ülekohus heastada. Alustada võiks Lepo Sumera perekonnast," teatas Lenk.