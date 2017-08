Heimar Lenk: Jüri Ratas lubas valitsuskoalitsiooni kõneluste ajal mu saate jätkumist Tallinna TV-s

End eluaegseks Savisaare austajaks pidav keskerakondlasest riigikogu liige Heimar Lenk veab Tallinna TV´s (TTV) vestlussaadet Meedia Keskpunkt, mille sulgemist on TTV praeguse juhi sõnul on aastaid kaalutud. Delfile saabunud vihje kohaselt tagab saate jätkumine Lengi toetuse valitsuskoalitsioonile.

Lenk ütles, et kui novembris toimusid koalitsiooni läbirääkimised, oli palju erimeelsusi. "Mul oli siis parteijuhtidega jutt, et mina tahan saadet edasi teha," ütles Lenk Delfile. "Heimar, sinu saade jätkub," oli Lengi sõnul Ratas selle peale vastanud.

Hetkel toetab valitsust 54 SDE, Keskerakonna ja IRL-i fraktsiooni liiget. Kui Lenk viiks koos veel mõne Savisaare poolehoidjaga selle arvu 50ni, laguneks Vabariigi Valitsus.

Ratase pressiesindaja ütles Delfile, et peaminister kinnitas novembris Heimar Lengile, et uus valitsusliit ei sekku Tallinna TV ega ühegi teise televisioonikanali programmi ega sulge ühtegi saadet.

Ka TTV juhatuse esimees Revo Raudjärv ütles, et Tallinna TV programmi osas teeb otsuseid ikkagi juhatus. "Loomulikult saan nõu küsida kõigi käest, aga lõpliku otsuse teeb ikkagi juhatus," ütles Raudjärv.

Raudjärve sõnul on debateeritud selle saate jätkumise üle arvatavasti viis aastat. "Kõik juhatuse liikmed mõtlesid mitu suve järjest, kas selle saatega on mõtet jätkata või mitte. Nüüd otsustasime jällegi, et jätkame."

Eelmise detsembrini neli aastat TTV-d juhtinud Toomas Lepa sõnul on varasemalt saate jätkamise osas arutelu olnud saate tasakaaluhäire tõttu, mille põhjustas kõikide saatejuhtide kuuluvus keskerakonda.

"Minule tuli saate Meedia Keskpunkt kohta kolme liiki signaale: 1. Lõpetage saade, see on täielik jama. 2. Jätkake saadet, see on meile kasulik. 3. See on parim huumorisaade," ütles Lepp Delfile.

"Ajad aga muutuvad. Ka saate tegijate positsioon ja ametid on aja jooksul muutunud. Kui varem tegid saadet KE häälekandja peatoimetaja, Riigikogu liige ning parteitu TTV juht ja ajakirjanik, siis praegu, kantud KE sisevastuoludest, teevad seda Savisaare leeri jäänud endine peatoimetaja, Riigikogu liikmena kogenud poliitikust saatejuht ja vahepeal taas Keskerakonda astunud skeptiline ajakirjanik," ütles Lepp.

Lepp on aga veendunud, et Ratas TTV programmi sekkunud ei ole, ent kuna TTV nõukogu nimetamine on linnajuhtide käes, mis omakorda on Keskerakonna juhtide otsustada, on TTV-l tema sõnul võimatu püüda end näidata puhtalt ajakirjandusliku kanalina.

Lenk täpsustas, et saate sulgemine ei tähendaks tema toetushääle kaotamist koalitsioonile. "Koalitsioonis olen edasi nii kaua, kuni ma saan osaleda omandireformi valitsuskomisjoni liikmena," ütles ta. "See on see asi, mis hoiab mind kinni ja kui see ära rikutakse, lähen mina akna alla. Ja minuga liitub siis ka mu õde Maarika Tuus-Laul."