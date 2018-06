Heiki Valner: vigastatud või hädas loomadele saab pigem abi vabatahtlikelt kui riigilt

Kaks päeva Järvevana tee ümbruses ukerdanud luigepere juhtum tõestab selgelt, et riik ei saa linnas hätta sattunud lindude abistamisega hakkama, leiab Eestimaa Loomakaitse Liidu juhatuse liige Heiki Valner.

Tiheda liiklusega autotee ja raudtee vahelisel alal hätta sattunud luigepere aitamiseks mitu ametkonda läbi helistanud ja enda sõnul abita jäänud naise pahameel on Heiki Valneri sõnul suuresti õigustatud, sest pole selge, kes lindudega tegelema peaks.

“Üldlevinud müüt on see, et tuleks helistada keskonnainspektsiooni numbrile 1313, aga sealt ei saa tegelikult abi. See number on tegelikult keskkonnavastaste kuritegude vihjetelefon. Nüüd, kus ühiskond on arenenud, külvatakse nad üle ka loomakõnedega,” sõnas Valner.

“Ühest riigipoolset abinumbrit pole olemas. Heal juhul antakse see informatsioon edasi päästjatele, kes oleks võtnud need luigepojad ja viinud nad Kadrioru tiigi peale või Russalka juures mereranda lahti lasknud. Kõik. Riik pole selliseid asju ette näinud ja need linnupojad oleks surnud. Kodanikele oleks jäänud illusioon, et vaata kui tore, Eesti riigi päästjad tulid ja päästsid ära. Tegelikult ei päästnud. Nad viisid nad silma alt ära kuskile surema,” maalis Valner musta pildi.

“Riigil on ressurss kaitsealuste linnuliikide jaoks ja see on üsna kohmakas. Juhul, kui suuruluk on kesklinnas, saab riik väga hästi hakkama. Kui maanteel aetakse alla kits või põder, saadakse sellega ka hakkama. Linnuküsimuses ei saa riigilt abi,” tõdes Valner.