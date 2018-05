Heidit Kaio Eesti Naise peatoimetaja ametikohast: selline võimalus tuleb ette korra elus!

Eesti Naise uueks peatoimetajaks saab seni Pere ja Kodu peatoimetaja ametit pidanud Heidit Kaio.

Kaio tunnistab, et tegu on aukartust äratava väljakutsega, kuid teist sellist enam elus tulla ei pruugi ja seetõttu ta töökoha vastu võttis. "Tegu on once in a lifetime pakkumisega. Kindlasti on see suur väljakutse, aga teisalt on see ka suur võimalus mulle," lausus Kaio.

Küsimusele, mida plaanib Kaio muuta või teisiti teha, ütles ta, et oluline on hoopiski traditsioone austada ja toimetada vanaviisi. "Tegu on Eesti vanima ja suurima ajakirjaga. Tuleb aru saada, mis on selle pärandi taga, kuidas on see ajakiri seni püsinud," sõnas Kaio.

Kaio sõnul on Eesti Naise puhul tegu suunanäitaja ja teerajajaga, seetõttu on tema roll ka vastutusrikkam. "Sellel ajakirjale on juba traditsiooniliselt omaks saanud n-ö suur ruupor ja vot see ongi kõige põnevam. Juhtida eestlannade suunanäitajat," lisas ta naerdes.

Esimene Eesti Naise number Kaio juhtimisel ilmub augustikuus. Pere ja Kodu hakkab juhtima seni ajakirja veebitoimetajana töötanud Kerttu Jänese.

Kaio on lõpetanud Tartu ülikoolis ajaloo ja arheoloogia instituudi. Kaio on varasemalt töötanud reporterina Postimehes, Äripäevas, Eesti Ekspressis kui ka olnud LP tegevtoimetaja, Postimehe uudistetoimetuse juht, Järva Teataja peatoimetaja ning TV 1 uudistejuht.