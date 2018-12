Head uudised õpetajatele! Õpetajate palk tõuseb järgmisel aastal 1500 euroni

„Koos omavalitsuste panusega jõuab õpetajate keskmine palk järgmise aasta prognoosi kohaselt 1500 euroni. Õpetajad peavad tundma, et neid väärtustatakse ning kindel töötasu kasv on osa sellest. Õpetajate palgatõus on kogu valitsuse jaoks prioriteet,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Õpetaja töötasu alammäär suureneb võrreldes 2018. aasta 1. jaanuariga 100 eurot, praegu on õpetaja töötasu alammäär 1150 eurot kuus.

Õpetajate töötasu alammäär lepitakse kokku läbirääkimistel, millest võtavad osa õpetajate ühendused ja kohalike omavalitsuste liitude esindajad.

Eestis on 533 üldhariduskooli ja 2018. aasta novembri seisuga on üldhariduskoolide õpetajate ametikohti 12 868.