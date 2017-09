Hea valimistava valvurite "autahvel": lapsed parteitordi juures, vallavanem koolis iseennast kiitmas

Esimeses valimiste valvurite nädalakokkuvõttes andsid tooni avaliku raha eest tehtud valimispropaganda ning laste rakendamine valimiskampaanias, teatasid hea valimistava valvurid.

3.-4. koht: augustikuu Keila valla leht ning 1. septembri Viimsi Teataja

Keilas loetles vallavanem Jaan Alver vallalehe kaaneloos üles viimase kolme aasta töö tulemused ning teisel lehel kutsus kodupartei Reformierakonna Pannkoogi kohvikusse. Oma valimisliitu sai sealsamas lühemalt reklaamida ka vallavolikogu esimees Andrei Dvorjaninov. Viimsi Teataja teise lehe veerus andis aga abivallavanem Jan Trei programmilise ülevaate IRLi valimislubadustest.

“Vallaleht on üks ainukesi viise, kuidas pea kõik valla elanikud kohaliku elu kohta infot saavad. Sellise olulise ressursi rakendamine vaid mõndade poliitiliste jõudude teenistusse on hea valimistava rikkumine,” kommenteeris Anna Karolin. “Kui vallaleht otsustab valimisi kajastada, tuleb erilist tähelepanu pöörata kandidaatide võrdsele kohtlemisele. Vallaleht on osa poliitilisest võimust, mida kuritarvitada ei tohi."

“Sellest, et omavalitsuse raha eest välja antav teavitusmeedia ei ole koht, kus teha propagandat, on valimiste valvurid rääkinud juba pea kümme aastat. Sellest on rääkinud riigikontroll. Sellest on rääkinud ka kohus ja mõistnud isegi omavalitsusjuhte süüdi raha väärkasutuses. On lausa hämmastav, et ikka veel ilmub kandidaatidest omavalitsusjuhte, kes sellise rikkumise peale õlgu kehitavad ja teevad nägu, et midagi pole juhtunud,” lisas Marek Reinaas.

2. koht: Anija vallavanem Arvi Karotam 1. septembril Kehra Gümnaasiumis ja Alavere lasteaias

Mõlemas haridusasutuses pillas Karotam pidulikku kõnesse mitmeid viiteid oma töösaavutustele ning põhjustele peatsetel valimistel just tema poolt hääletada.

“Vallavanem kasutas siin kurjasti ära oma ametipositsiooni ning läks vastuollu põhimõttega, et haridusasutused on neutraalsed ning kandidaatidel on oma ettepanekute tutvustamiseks võrdsed võimalused,” hindas Mari-Liis Jakobson.

“Poliitpropaganda koolides ei ole aktsepteeritav. On ikka kohutav küll, kui vallavanemal on ainult üks kõne, mida ta kõikidel üritustel valimatult esitab. See on nagu diskor, kellel on ainult üks plaat, mida ta mängitab nii pensionäride tantsupeol kui ka hipsterite klubiõhtul. Üldjuhul vilistatakse selline tegelane mõlemalt peolt peagi välja,” kritiseeris Marek Reinaas.

1. koht: Reformierakonna tordituur Saaremaal

Ehkki koolidesse ja lasteaedadesse tortide viimist keelata ei saa, püüdis valvurite tähelepanu Reformierakonna Saaremaa esinduse poolt sotsiaalmeediasse postitatud foto, millel poseerisid koos erakonna värvides küpsetisega väikesed lapsed.

“Kõige suurem probleem ei ole lastele tordi pakkumises, vaid sellise foto kampaania vankri ette rakendamises,” kommenteeris Marek Reinaas. “Antud juhul ei ole tegemist mitte ainult hea tava rikkumisega – reklaamiseadus räägib põhjalikult laste kasutamisest turunduskommunikatsioonis. Kui minu laps seal pildi peal Reformierakonna tordi kõrval auvalves seisaks, oleksin ma ikka väga kuri.”

“Haridusasutustes kampaania tegemisest peaks hoiduma. Reformierakonna koogituuri raames tundub ka, et ei kohtutud niivõrd valijatega kui kasutati valimisreklaami huvides lasteaialapsi ära,” lisas Mari-Liis Jakobson. “Samas on erakonnast kena, et nad lasteaialastest tehtud kampaaniat käsitlevad fotod peale noorte valimisvalvurite märkust oma Facebookist eemaldasid.”