HEA UUDIS: pisikese Arseni raviks vajalik summa sai kokku vähem kui ööpäevaga!

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond avaldas eile loo kahekuusest haruldast ja rasket haigust põdevast Arsenist, kelle ainus võimalus ellu jääda on saada ravi Newcastle´i haiglas Inglismaal, kuid vanematel puudus lapse sinna lennutamiseks ja ka kohapealseks elamiseks raha. Vähem kui ööpäevaga sai heade inimeste toel tarvilik summa kokku.

Arseni lennutamiseks Inglismaale tasus ettemaksu Tartu ülikooli kliinikumi lastefond, kuid eilse summaga oli tarvilikust summast puudu veel üle 20 000 euro. Täna teatas lastefondi kommunikatsioonijuht Merili Kärner, et Arseni transpordi ja tema ema kuue kuu elamiskulude jaoks vajalik summa on koos.

"Tõdeme suure üllatusega, et Arseni lugu on inimestele väga korda läinud," sõnas ta rõõmsalt.

Tallinna pisipoisil diagnoositud väga raske ja harvaesinev immuunpuudulikkus tähendab, et lapse organism ei suuda end kaitsta erinevate bakterite, viiruste ja seente eest. Ravi saamata ei ela Arseni kauem kui üheaastaseks.

Tallinna Lastehaigla Pediaatrikliiniku juhataja dr Maila Raidmäe sõnul on sellise seisundi puhul ainsaks elu säilitavaks raviks luuüdi tüvirakkude siirdamine võimalikult varakult ehk esimeste elukuude jooksul. Kahjuks sellise operatsiooni tegemiseks Eesti arstidel vajalik kogemus puudub.

"Hetkel on Arseni ravil Tallinna Lastehaiglas, kuid kuna tema organismis on juba praeguseks tugev põletikureaktsioon, on tema üleviimine spetsialiseeritud keskusesse aegkriitilise tähtsusega," rõhutab ta, "sest eduka ravi korral ootaks poissi ees täisväärtuslik elu."

Pisipoisi opereerimiseks on olemas kokkulepe Newcastle'i lasteimmunoloogia keskusega, kes on nõus lapse esimesel võimalusel ravile võtma. Arseni sealsed meditsiinikulud katab Eesti Haigekassa, kuid transpordi ja ema elamiskulude eest tuleb perel endal tasuda. See aga ei ole majanduslikus kitsikuses elava perekonna jaoks mitte kuidagi jõukohane, eriti võttes arvesse selle äärmist kulukust.

